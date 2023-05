Sky Sports bezoekt persco Slot: ‘Zou kunnen dat de Engelse journalisten...’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 14:55 • Wessel Antes • Laatste update: 15:20

Arne Slot had vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van Feyenoord weinig zin om over zijn eigen toekomst te praten. De 44-jarige trainer wordt de afgelopen dagen steeds heviger gelinkt aan een overstap naar Tottenham Hotspur, waardoor ook Sky Sports aanwezig was tijdens de voorbereidende persconferentie op het uitduel met FC Emmen. Slot kwam echter al snel met een boodschap voor het aanwezige journaille. “Ik zit hier niet om over de toekomst van mezelf te praten.”

De aanwezige media wilden Slot vrijdag vooral naar één ding vragen: de geruchten over een vertrek naar the Spurs. De oefenmeester zelf zat daar echter duidelijk niet op te wachten. “We zitten hier voor de persconferentie voor de wedstrijd van aanstaande zondag, over dat onderwerp kan ik alle antwoorden geven op de vragen die je wil stellen. Maar ik zit hier niet om over de toekomst van mezelf te praten. Dus dat zou kunnen betekenen dat die Engelse journalisten met de staart tussen de benen weer afdruipen. Want dat gaan wel de antwoorden zijn die ik vandaag geef. Dat we hier dus zitten voor de wedstrijd van zondag.”

Sky Sports in Rotterdam pic.twitter.com/ReGu9T2qWs — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) May 19, 2023

Vervolgens kreeg Slot opnieuw een vraag over zijn toekomst. “Ik ben zo netjes geweest om je helemaal uit te laten praten, maar je krijgt van mij hetzelfde antwoord als je collega. Ik zit hier voor de wedstrijd van zondag, die nemen wij uiterst serieus. Ook omdat de belangen nogal groot zijn onderin de Eredivisie. Dus je krijgt van mij geen antwoord rondom dit onderwerp. Dan kunnen jij of je collega’s dit nog op tien anderen manieren proberen, maar dan wordt het een hele saaie persconferentie. Maar het mag gerust.” Slot gaf ook aan op zijn woorden te letten vanwege de tegenstrijdige berichtgeving in de media rondom zijn vertrek bij AZ.

Emmen-uit

Slot zegt zelf niet bezig te zijn met een nieuwe aanbieding van Feyenoord, of een vertrek naar Londen. De trainer stelt zich volop te focussen op het uitduel met Emmen. "Er zijn ook belangen nu, in dit seizoen. Voor onszelf, maar zeker ook voor andere clubs. En daarnaast zijn er ook heel veel individuele belangen. Giménez gaat een toernooi spelen, Hartman, Quinten Timber. Ik ga ervan uit, maar ik ben niet de bondscoach, misschien ook wel Geertruida en Bijlow. En er zijn jongens die sowieso interlands gaan spelen. Dus wat dat betreft is het seizoen voor ons, als team en als individuen, zeker nog niet afgelopen." Feyenoord lijkt het in Emmen te moeten doen zonder Mimeirhel Benita, Marcus Pedersen, Gernot Trauner, Patrik Wålemark en Antoni Milambo, die kampen met uiteenlopende blessures.