Saka en Son vertolken hoofdrol in heerlijke maar onbesliste North London Derby

Zondag, 24 september 2023 om 16:59 • Lars Capiau • Laatste update: 17:14

Arsenal en Tottenham Hotspur hebben de North London Derby onbeslist gelaten. Heung-min Son en Bukayo Saka vertolkten in een heerlijk duel de hoofdrollen, terwijl ook James Maddison met twee assists een geweldige wedstrijd speelde. Arsenal kwam via een van richting veranderd schot van Saka op een 1-0 voorsprong, waarna Son de stond gelijktrok: 1-1. In de tweede helft voltrok datzelfde scenario zich opnieuw na een benutte strafschop van Saka en een razendsnelle counter van the Spurs, afgerond door Son: 2-2. Door de puntendeling staan beide ploegen op veertien punten na zes wedstrijden. De Londense ploegen staan daarmee op een gedeelde vierde plek.

Aan de zijde van Arsenal was er één grote verrassing. Leandro Trossard, die de geblesseerde Gabriel Martinelli de afgelopen twee wedstrijden met verve verving, moest zelf ook afhaken wegens een lichte spierblessure. Kai Havertz moest genoegen nemen met een reserverol, daar Fabio Vieira de voorkeur kreeg van Mikel Arteta. Bij Tottenham voerde Ange Postecoglou één wijziging door. Brennan Johnson debuteerde in de basis, wat ten koste ging van Manor Solomon. Ook Micky van de Ven verscheen zoals gewoonlijk aan de aftrap.

Arsenal was in het eerste gedeelte van de eerste helft verreweg de beste ploeg. Na een kwartier spelen kreeg de ploeg van Arteta al twee grote kansen. Eerst werkte Jesus een voorzet van Saka op doel, maar die inzet werd gepareerd door Guglielmo Vicario. Daarna kwam Nketiah oog in oog met Vicario na een matige inspeelbal van Destiny Udogie, maar ook zijn poging werd gestopt door de Italiaanse doelman. Na iets minder dan een halfuur spelen werd de dominante openingsfase van Arsenal dan toch beloond met een doelpunt. Saka kreeg de bal van Martin Ødegaard, sneed naar binnen en haalde met zijn favoriete linkerbeen uit. Zijn schot werd van richting veranderd door Cristian Romero en landde zo achter de kansloos gelaten Vicario: 1-0.

Kort daarna had Jesus de marge moeten verdubbelen. Na goed druk zetten pikte de Braziliaan de bal af van de treuzelende James Maddison. Vlak voor doel faalde Jesus echter: hij jaagde het leer hoog over. Na het sterke eerste halfuur van the Gunners kreeg Tottenham steeds meer grip op de wedstrijd. Het resulteerde in een grote kans voor Johnson. Nadat Dejan Kulusevski dreigde met een schot, gaf hij de bal aan Son. De Zuid-Koreaan zette voor, waarna Johnson de bal ogenschijnlijk het lege doel in kon schuiven. David Raya had echter een geweldige redding in huis en voorkwam zo de gelijkmaker.

Op slag van rust was het dan toch raak voor de ploeg van trainer Postecoglou. Na een fraaie actie van James Maddison trok de Engelsman de bal voor, die Son tussen drie Arsenal-verdedigers door in de verre hoek prikte: 1-1. Vlak na rust pakte Arsenal de voorsprong terug. Benjamin White schoot uit een hoekschop op doel. Die poging werd door Romero met de arm geraakt, waardoor arbiter Robert Jones na een VAR-ingreep geen andere keuze zag dan een penalty toe te kennen. Saka ging achter de bal staan en schoot de bal door het midden: 2-1. Nog geen minuut later trokken the Spurs de stand echter weer gelijk.

Jorginho verloor vlak na de aftrap zeer knullig de bal, waardoor het helemaal openlag achterin bij Arsenal. Maddison en Son gingen alleen op Gabriel Magalhães en Raya af. Wederom voorzag Maddison de Zuid-Koreaan van een assist en schoof laatstgenoemde beheerst binnen: 2-2. Met een enerverend maar doelpuntloos laatste halfuur, waarin Arsenal overigens de gevaarlijkste ploeg was, bleef 2-2 uiteindelijk ook de eindstand.