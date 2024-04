‘Raar dat Nederlanders weleens roepen dat Frenkie de Jong niet zo goed is'

Theo Janssen is blij dat Frenkie de Jong terugkeert in de basisopstelling van FC Barcelona, dat het woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League opneemt tegen Paris Saint-Germain. De voormalig middenvelder is een liefhebber van de controleur en snapt niet waarom er vooral vanuit Nederland vaak kritiek is op De Jong.

"Wat verwacht je van hem? Want we hebben hem een tijdje niet gezien vanwege de blessures", opent presentator Humberto Tan woensdagavond het item over De Jong in de voorbeschouwing op RTL7.

"Eerlijk gezegd verwacht ik gewoon weer hetzelfde, meteen", antwoordt Janssen, die een bewonderaar is van de middenvelder. "Het is een speler die van nature een bepaalde gave heeft. Hij zal veel aan de bal komen en veel ballen opeisen."

"Hij zal er vooral voor zorgen dat Barcelona beter gaat opbouwen. Want daar bemoeit hij zich heel erg mee. Hij zal vertragen, hij zal versnellen. Een beetje zoals we hem kennen", voorspelt de analist.

"In Nederland zeggen we altijd dat hij zo weinig scoort. Maar dat is ook vrij logisch. Hij speelt op een positie dat hij ook niet veel hoeft te scoren. Hij moet juist aanvallers aan het werk zetten. En dat doet hij heel erg goed."

Janssen neemt het tot slot van zijn betoog nog eens op voor De Jong. "Ik vind het serieus raar dat Nederlanders weleens roepen dat hij niet zo goed is."

Terugkeer

De Jong kwam op 3 maart voor het laatst in actie voor Barcelona en stond in de weken daarna aan de kant met een enkelblessure. Hij miste onder meer de interlandperiode met het Nederlands elftal, maar hij is dus op tijd opgelapt om in actie te komen tegen PSG in de Champions League.