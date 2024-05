Vermoedelijke XI PSV: Eindhovenaren op jacht naar puntenrecord van Cruijffs Ajax

Kersvers landskampioen PSV ligt nog altijd op koers om het beste Eredivisie-team ooit te worden. Twee zeges volstaan voor de Eindhovenaren om het legendarische Ajax uit het seizoen 1971/72 van de troon te stoten. Fortuna Sittard, dat nergens meer om speelt en treurt om de zware knieblessure van Kaj Sierhuis, lijkt op voorhand de ideale tegenstander om de eerste zege bij op te halen. Het Algemeen Dagblad verwacht geen wijzigingen in de opstelling van PSV. De wedstrijd in Sittard begint zondag om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Afgelopen weekend was het na de 4-2 zege op Sparta Rotterdam een feit: PSV is voor de 25ste in zijn historie kampioen van Nederland. De Eindhovenaren vierden de eerste titel sinds 2018 uitbundig, maar dat lijkt dus geen gevolgen te hebben voor de opstelling van trainer Peter Bosz. De oefenmeester vertelde eerder al een poging te willen wagen om het puntenrecord van Ajax te breken en herhaalde die ambitie na afloop van de kampioenswedstrijd nog maar eens.

"Ik heb gezegd dat ze feest moeten vieren", vertelde Bosz na Sparta-thuis in gesprek met De Telegraaf. "Morgen (maandag, red.) ook nog en overmorgen misschien ook nog. Bayer Leverkusen heeft dat ook gedaan en is daarna ook blijven winnen. Ik hoop dat wij dat ook doen. Het zou heel mooi zijn als we het record van het Ajax-elftal van 1971/72, het beste elftal dat Nederland ooit gehad heeft, zouden kunnen evenaren. Dat zou iets waanzinnigs zijn.”

Het puntenrecord is nu dus nog in handen van Ajax, dat, omgerekend naar de huidige puntentelling, in 1972 tot 93 punten kwam. De Amsterdammers, die destijds over het beste team van Europa beschikten, stonden aan het eind van het Eredivisie-seizoen met een doelsaldo van +84 in handen. PSV staat momenteel op 87 punten en met twee zeges evenaart de ploeg van Bosz het puntentotaal van het Ajax van Rinus Michels en Johan Cruijff. Aangezien PSV momenteel al een doelsaldo van +88 heeft, zijn twee zeges sowieso voldoende om het beste Eredivisie-team ooit te worden.

Als PSV daadwerkelijk ongewijzigd aantreedt, houdt dat in dat Walter Benítez onder de lat staat. De Argentijns international ziet de verdediging voor zich gevormd worden door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld is Guus Til de nummer 10 van dienst. De geboren Zambiaan wordt in zijn rug gesteund door Joey Veerman en Jerdy Schouten. Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Malik Tillman vormen de voorhoede.

Fortuna Sittard

Fortuna-trainer Danny Buijs zag zijn ploeg in de afgelopen speelronde met 0-0 gelijkspelen tegen Go Ahead Eagles, waarmee een plek in de Conference League-play-offs definitief vergeten moest worden. Clubtopscorer Sierhuis viel daarnaast uit met een zware knieblessure. De spits heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn kruisband afgescheurd. Naast Sierhuis zijn ook Michael Verrips en Arianit Ferati niet beschikbaar.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Koopmans; Pinto, Siovas, Guth, Dijks; Rosier, Halilovic, Duarte; Oratmangoen, Córdoba, Da Cruz.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.

