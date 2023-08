PSV wil heel graag van El Ghazi af en neemt plots ander standpunt in

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 08:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:13

Anwar El Ghazi mag gratis vertrekken bij PSV, zo schrijft De Telegraaf op basis van bronnen rond de club. De buitenspeler hoeft onder trainer Peter Bosz niet op veel speeltijd te rekenen en heeft te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club. Waar eerder werd gesproken over een prijskaartje van twee miljoen euro, lijkt El Ghazi nu transfervrij te mogen vertrekken.

El Ghazi werd op de slotdag van de vorige transferzomer voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Aston Villa. Het Eindhovens Dagblad linkte El Ghazi al aan een mogelijke transfer naar Besiktas of Olympiakos, maar de interesse heeft de aanvaller nog niet doen besluiten te vertrekken. Sterker nog: El Ghazi overweegt om dit seizoen bij PSV te blijven.

In Eindhoven zien ze de tweevoudig international van Oranje echter liever vertrekken, daar is besloten om de vraagprijs van twee miljoen euro om te zetten in een transfervrije status. El Ghazi heeft nog een contract tot medio 2025 bij PSV, maar behoort tot een van de grootverdieners. Met zijn vertrek kan ruimte worden gemaakt in het salarishuis.

Meerdere clubs uit binnen- en buitenland hebben al naar El Ghazi geïnformeerd, maar tot concrete belangstelling kwam het tot dusver nog niet. De aanvaller voelt alleen iets voor een vertrek als alle voorwaarden goed zijn voor hem en zijn jonge gezin. In het afgelopen seizoen kwam El Ghazi tot 32 officiële duels, waarin hij goed was voor 9 goals en 2 assists.