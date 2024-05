Micky van de Ven bekroont prachtig debuutjaar bij Tottenham Hotspur met prijs

Micky van de Ven is door de fans van Tottenham Hotspur uitgeroepen tot Speler van het Jaar, zo maken the Spurs vrijdagavond bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige verdediger uit Wormer beleeft, ondanks twee blessures, een fantastisch debuutjaar in Noord-Londen. Met deze fraaie onderscheiding is Van de Ven de opvolger van Harry Kane.

Tottenham Hotspur nam Van de Ven afgelopen zomer voor 40 miljoen euro over van VfB Wolfsburg. De linksbenige centrumverdediger was tijdens de start van de Premier League direct basisspeler onder manager Ange Postecoglou. Nu blijkt dat Van de Ven ook razendpopulair is bij de fans van Tottenham Hotspur.

Met zijn uitverkiezing treedt Van de Ven in de voetsporen van Tottenham Hotspur-icoon Kane, die zijn geliefde club afgelopen zomer verliet voor een Duits avontuur bij Bayern München. Ook vleugelverdediger Pedro Porro valt in de prijzen. Zijn doelpunt tegen Burnley (1-0 winst) in de FA Cup werd verkozen tot mooiste doelpunt van het seizoen van het seizoen 2023/24.

Our Official Supporters’ Clubs’ Goal of the Season is… ??@Pedroporro29_'s stunner against Burnley! ?? Well deserved, Pedro ?? pic.twitter.com/6ySbQ11ppD — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 10, 2024

Van de Ven zette dit seizoen een aantal indrukwekkende statistieken neer. De tweevoudig international van Oranje brak in februari het snelheidsrecord in de Premier League met een waanzinnige sprint van 37,38 kilometer per uur. In april had Van de Ven de primeur met de hoogste passnauwkeurigheid op het hoogste niveau van Engeland: liefst 95,3 procent.

Van de Ven kende dit seizoen ook lastige momenten bij Tottenham Hotspur, daar de mandekker tweemaal kampte met een hamstringblessure. Vooralsnog staat de teller op 26 wedstrijden in het shirt van the Spurs, waarin de verdediger al tweemaal wist te scoren.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Van de Ven inmiddels gestegen naar 50 miljoen euro, al zal Tottenham Hotspur hem voor dat bedrag absoluut niet laten vertrekken. Van de Ven ligt in de Engelse hoofdstad nog tot medio 2029 vast en wordt gezien als het cement in het project van Postecoglou.

Komende zomer hoopt Van de Ven met Oranje actief te zijn op het EK in Duitsland. Het Nederlands elftal verblijft tijdens het toernooi in Wolfsburg, de stad waar Van de Ven twee seizoenen speelde. Zaterdag mag de pijlsnelle verdediger zich weer bewijzen aan bondscoach Ronald Koeman. Tottenham Hotspur neemt het om 16:00 uur in eigen huis op tegen Burnley.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties