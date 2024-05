NAC-captain Martina onderbreekt interview: John Karelse valt eigen collega aan

Chaos bij NAC Breda. Na het gelijkspel op bezoek bij TOP Oss (1-1) is het vrijdagavond misgegaan in de mixed zone. Volgens journalist Joost Blauwhof van Voetbal International is teammanager John Karelse daarbij behoorlijk over de schreef gegaan. De 53-jarige clubicoon zou zijn eigen perschef te lijf zijn gegaan en daarnaast twee journalisten hebben bedreigd.

De Parel van het Zuiden had vrijdag in Oss aan een punt genoeg om plaats acht te veroveren, waardoor het elftal van trainer Jean-Paul van Gastel verzekerd is van een ticket voor de Keuken Kampioen Play-offs. Dat zorgt echter niet voor rust binnen de club, zo blijkt ook tijdens een interview van aanvoerder Cuco Martina, uitgezonden door ESPN.

Bizarre beelden. Aanvoerder Martina die tíj´dens een interview moet ingrijpen om elftalbegeleider Karelse in bedwang te houden. Je schaamt je toch kapot. #NACPraat pic.twitter.com/LMWH0TjU9t — Chris W.M. (@_ChrisWM_) May 10, 2024

Op de beelden is te zien hoe Martina zijn interview abrupt onderbreekt. In eerste instantie probeert de routinier Karelse op afstand in bedwang te houden, maar uiteindelijk moet hij zich ook fysiek melden om een verdere escalatie te voorkomen.

Blauwhof was namens VI aanwezig in de mixed zone en geeft via X tekst en uitleg bij het incident. Karelse lijkt te moeten vrezen voor zijn baan. “Incident in mixed zone lijkt einde van John Karelse bij NAC. Teammanager vliegt als een dolle onschuldige collega-medewerker aan en bedreigt twee journalisten. Aanvoerder Cuco Martina sprint uit ESPN-interview om clubicoon te ketenen. Gevolgen worden morgen duidelijk.”

“Bij NAC wil men zaterdag alles op een rij zetten en dan zal een oordeel geveld worden. Situatie lijkt onhoudbaar. Knotsgekke beelden overigens, met de camera de andere kant op, die nu al een schaduw over de play-offs werpen”, concludeert Blauwhof. In een reactie op een NAC-supporter onthult de journalist dat Karelse de perschef van zijn eigen club ‘op de grond heeft gesmeten’.

Daarmee lijkt het te gaan om Alex Knook, die als persvoorlichter van NAC verantwoordelijk is voor alle perscontacten. Welke journalisten betrokken waren bij het incident, is vooralsnog onbekend. Mogelijk volgt in een later stadium meer informatie over de escalatie in Oss.

Karelse stond als doelman 208 keer onder de lat bij de club uit Breda. Tussen 2005 en 2016 was hij in verschillende functies werkzaam bij NAC. Zo vertolkte hij achtereenvolgens de rol van assistent-trainer, hoofdtrainer en scout. In april 2023 keerde Karelse terug bij NAC als teammanager, al lijkt het erop dat hij na een jaar zijn congé zal krijgen.

