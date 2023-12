PSV-sterkhouder keerde afgelopen zomer niet terug naar Ajax: ‘Zij beslissen’

Sergiño Dest, vleugelverdediger van PSV, geeft sinds zijn terugkeer naar Nederland kleur aan de Eredivisie. De Eindhovenaren huren de 23-jarige Almeerder dit seizoen van FC Barcelona en hebben de optie hem komende zomer definitief over te nemen. In gesprek met De Telegraaf blikt Dest terug op zijn transfer naar PSV en het verloop van de eerste seizoenshelft.

Dest, die tussen 2012 en 2020 het shirt van Ajax droeg, werd in zijn carrière tot dusver nog geen landskampioen. De 32-voudig international van Team USA had met zijn transfer naar PSV dan ook een duidelijk doel voor ogen.

“De drang om kampioen te worden was heel groot”, aldus Dest. “Ik denk dat het zeker mogelijk is als je ziet hoe wij spelen. We hebben veel plezier op het veld, we houden elkaar week in week uit scherp. We draaien een fantastisch seizoen. We staan eerste en hebben nog geen punt verloren in de competitie, zijn door in de Champions League. Beter had ik het me niet kunnen wensen. Het is nu zaak om het vol te houden.”

Veel supporters van Ajax hoopten afgelopen zomer op een terugkeer naar Amsterdam, maar Dest speelt zijn wedstrijden dit seizoen voor de Brabantse aartsrivaal. De rechtspoot neemt het Ajax niet kwalijk dat de club niet heeft aangeklopt bij zijn management. “Daar heb ik niet echt een mening over. Er was een nieuw bestuur en zij beslissen. Ik vind het wél leuk om te horen dat veel mensen vinden dat Ajax mij terug had moeten halen.”

Een terugkeer naar de Eredivisie zat in eerste instantie überhaupt niet in de pijplijn. “Eerlijk gezegd had ik in het begin helemaal niet de instelling om terug te gaan naar Nederland, maar ik kreeg ineens zo’n goed gevoel. De warmte die de mensen van PSV me gaven, had ik even nodig in mijn carrière. Weer een goed gevoel krijgen en me echt thuis voelen. Dan kan ik van daaruit weer mezelf laten zien.”

PSV kan Dest komende zomer voor zo’n 10 miljoen euro definitief overnemen van Barcelona. De kans is zeer aannemelijk dat de Eindhovense koploper daarvoor kiest. De attractieve Dest is dit seizoen een belangrijke kracht onder trainer Peter Bosz, die zeer gecharmeerd is van zijn kwaliteiten.

Dest speelde in de eerste seizoenshelft al negentien officiële wedstrijden voor PSV, de helft van het aantal duels (38) dat hij in actie kwam voor Ajax alvorens hij de overstap maakte naar Barça. Voor de Catalaanse grootmacht speelde hij uiteindelijk 72 officiële wedstrijden, waarin Dest goed was voor 3 doelpunten en 4 assists. Vorig seizoen speelde de Amerikaans international op huurbasis voor AC Milan.

