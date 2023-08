PSV stap dichter bij Aster Vranckx-deal na nieuws uit Wolfsburg

Woensdag, 16 augustus 2023 om 16:46 • Jan Hoeksema • Laatste update: 16:54

De mogelijke transfer van Aster Vranckx naar PSV is een stap dichterbij gekomen. De huidge club van de Belgische middenvelder, VfL Wolfsburg, maakte woensdag de komst van de Kroaat Lovro Majer wereldkundig. Daarmee is een vertrek van Vranckx bespreekbaar geworden. PSV wil echter nog niet doorpakken met het halen van de Belgisch international totdat de club zelf Ibrahim Sangaré van de hand heeft gedaan.

Laatstgenoemde mag voor een vast bedrag van 37,5 miljoen euro vertrekken. Dat PSV eerder op de woensdag ook Jerdy Schouten al presenteerde, verandert niks aan de interesse in Vranckx. De 26-jarige ex-speler van Excelsior werd voor een bedrag van minstens twaalf miljoen euro overgenomen van Bologna en zal, gezien de hoogte van de transfersom, niet voor de reservebank zijn gehaald.

Wolfsburg presenteerde woensdag zelf ook een middenvelder, in de vorm van Majer. De Kroaat komt over van Stade Rennais en tekent voor vijf jaar bij die Wölfe. Daarmee staat de deur naar een vertrek van Vranckx weer een stukje verder open. PSV zal echter geen actie ondernemen voor de twintigjarige middenvelder totdat Sangaré een nieuwe club heeft gevonden. In het Philips Stadion is de verwachting dat er in de laatste weken van de transferwindow nog wel een club gaat aankloppen voor de Ivoriaanse controleur.

Willkommen Lovro #Majer! The Croatian international has signed a five-year contract with #VfLWolfsburg after transferring from @staderennais. Majer will wear #19 for the Wolves! Ladies and Gentlemen, we've signed an artist! ???? https://t.co/whJMBCEy62 pic.twitter.com/FHoCcFVywb — VfL Wolfsburg EN/US ???? ???? (@VfLWolfsburg_EN) August 16, 2023

Maandag bracht Fabrizio Romano al naar buiten dat de komst van Vranckx nog steeds in het verschiet ligt. De Italiaanse transfermarktexpert wist zelfs te melden dat de onderhandelingen zich in de afrondende fase zouden bevinden, al deed hij geen uitlatingen over de hoogte van de transfersom. Volgens De Telegraaf moet de middenvelder zo'n twaalf miljoen euro kosten.