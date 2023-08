‘PSV mag weer hopen op komst van target na afketsen zeker lijkende deal’

Zondag, 27 augustus 2023 om 10:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:53

De zeker lijkende transfer van Aster Vranckx naar Fiorentina staat op losse schroeven. Dat schrijft Sacha Tavolieri van de Belgische tak van RMC Sport zondagochtend. De middenvelder van VfL Wolfsburg wordt ook begeerd door PSV, maar leek zo goed als zeker de overstap naar Italië te gaan maken. Nu die deal onzeker is, komt Vranckx in Eindhoven weer in beeld als mogelijke vervanger van Ibrahim Sangaré.

Vrijdag meldden onder meer Gianluca Di Marzio en diezelfde Tavolieri nog dat Vranckx op het punt stond om zijn handtekening onder een contract bij Fiorentina zetten. De Italianen zouden zeven miljoen euro betalen voor de Belgische middenvelder, die een een contract voor vier seizoenen kon tekenen. Vranckx zelf gaf de voorkeur aan een overstap naar PSV, maar die club bereikte geen akkoord met Wolfsburg.

Dat laatste heeft alles te maken met de aanwezigheid van Sangaré in Eindhoven. De Ivoriaan mag deze zomer voor een gelimiteerde transfersom van 37,5 miljoen euro vertrekken bij PSV, maar vooralsnog is er geen club geweest die dat bedrag heeft neergelegd. Pas als Sangaré vertrekt uit het Philips Stadion zal PSV zich zijn interesse in Vranckx doorzetten. In Eindhoven heerst de overtuiging dat clubs zich nog wel gaan melden voor Sangaré in de laatste dagen van de transferwindow.

Eerder deze maand nam Wolfsburg Lovro Majer over van Stade Rennes. Door deze transfer staan die Wölfe open voor een vertrek van Vranckx. De fysiek sterke controleur zou in zijn contract een gelimiteerde afkoopsom van 12 miljoen euro hebben staan. Eerder sprak Earnest Stewart al openlijk over de interesse in de Belg: "Het is een speler waar we wel oren naar hebben", liet de technisch directeur optekenen.