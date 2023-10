PSV-target baalt nog nog altijd van mislopen transfer: ‘Ik had daar gepast’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 17:29 • Jonathan van Haaster

Aster Vranckx leek afgelopen zomer hard op weg naar PSV. De middenvelder liet weten open te staan voor een transfer naar het Philips Stadion, maar staat ook dit seizoen nog onder contract bij VfL Wolfsburg. Gelukkig is de Belg echter niet, daar hij dit seizoen pas tachtig speelminuten maakte.

Vranckx was afgelopen transferwindow nadrukkelijk in beeld bij PSV om Ibrahim Sangaré op te volgen. De Ivoriaanse ster vertrok uiteindelijk naar Nottingham Forest, maar Vranckx bleef zitten omdat de clubs niet tot een akkoord kwamen. PSV heeft met het aantrekken van Jerdy Schouten een vervanger gehaald voor Sangaré, al is het niet uitgesloten dat de club zich in de toekomst alsnog gaat melden voor Vranckx.

"Ik had positieve gesprekken met PSV en Fiorentina", blikt de 21-jarige centrale middenvelder, die ook in een aanvallendere rol kan spelen, terug. "Dat waren ploegen waar ik had gepast. Ik wilde vertrekken, op zoek naar speelminuten en vertrouwen." Vorig seizoen werd hij verhuurd aan AC Milan, maar een (regelmatige) basisklant was hij daar niet. In totaal kwam hij 318 minuten uit voor i Rossoneri, inclusief een duel in de Coppa Italia.

PSV wilde Vranckx overnemen, maar Wolfsburg hield voet bij stuk. Vranckx hoopte dit seizoen op regelmatige speelminuten, waar het nog niet van is gekomen. Onder trainer Niko Kovac kwam hij in vijf wedstrijden in actie met een totaal van 80 speelminuten. Kovac geeft centraal op het middenveld steevast de voorkeur aan Mattias Svanberg en Maximilian Arnold.

"Deze periode maakt me mentaal sterker", gaat Vranckx verder. "Ik besef dat je nooit zomaar iets krijgt als profvoetballer, je moet ervoor werken. Dit is een moeilijke fase in mijn carrière waar ik doorheen moet. Ik ben vijf keer ingevallen, waarvan drie keer tien minuten voor tijd toen we al op voorsprong stonden. Daar kan je niet op oordelen."

Een winters vertrek behoort wat Vranckx betreft dan ook tot de mogelijkheden. "Ik ben nog niet naar de trainer gestapt. De ploeg draait goed, dan snap ik dat je niet gaat veranderen. Ik moet alles geven en dan gaan mijn kansen komen. Gebeurt dat niet, dan moet ik uitkijken naar een andere club. Ik ben jong, ik wil spelen. Zeker met het komende EK in gedachten."

Het Eindhovens Dagblad meldde eind september dat Vranckx nog altijd op de radar staat bij PSV. Trainer Peter Bosz liet zich zelfs uit over de positie van de Belg. "Als een echt pure nummer zes zie ik hem niet. Ook hij is meer een loper. Zoals Jerdy Schouten bij ons speelt, dat is een heel moeilijke positie om goed in te vullen.” Vranckx kan ook uit de voeten als nummer 8 en 10.

Vranckx mag zich inmiddels tweevoudig Rode Duivel noemen. In juni van dit jaar kwam hij in actie tegen zowel Oostenrijk (1-1) als Estland (0-3 winst). In het laatste duel was hij bovendien goed voor een assist.