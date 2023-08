Elfrink verwacht topdrukte bij PSV met 5 mogelijke vertrekkers en 2 aanwinsten

Zondag, 27 augustus 2023 om 15:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:39

PSV staat nog een drukke week op transfergebied te wachten, zo voorspelt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De clubwatcher sluit niet uit dat er in alle linies nog spelers vertrekken en bijkomen. Met name de situatie rondom Johan Bakayoko wordt interessant om in de gaten te houden.

Het is goed mogelijk dat Bakayoko in de komende dagen alsnog gaat vertrekken bij PSV. Enkel Burnley deed tot nog toe een poging om de Belgische vleugelaanvaller van de Eindhovenaren over te nemen. Een bod tussen de 20 en 25 miljoen euro werd echter direct door de Eindhovenaren naar de prullenbak verwezen.

“Rondom hem wordt de komende dagen nog vuurwerk verwacht, met bedragen die ook duidelijk hoger kunnen liggen dan het bod van Burnley”, schrijft Elfrink. De aanwezigheid van manager Vincent Kompany kan voor Bakayoko een reden zijn om uiteindelijk toch voor Burnley te kiezen, indien the Clarets hun bod verhogen.

Anwar El Ghazi en Yorbe Vertessen staan daarnaast ook in de belangstelling van meerdere clubs, al is het nog niet duidelijk of zij gaan vertrekken. Bij een vertrek wil PSV ook voor hen een vervanger kunnen halen. Dat geldt ook voor Joël Drommel, die onder trainer Peter Bosz genoegen moet nemen met een rol als tweede doelman.

Tot slot houdt bij PSV nog altijd rekening met een uitgaande transfer van Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan heeft een clausule in zijn contract, waardoor hij deze zomer voor 37,5 miljoen euro mag vertrekken. Bij een transfer van Sangaré wil PSV nog altijd proberen Aster Vranckx van VfL Wolfsburg over te nemen. De Belgisch international leek op weg naar Fiorentina, echter staat die transfer inmiddels op losse schroeven.

Als vervanger van Bakayoko is Hirving Lozano in beeld. De aanvaller wil Napoli na vier seizoenen verlaten en kan voor 'meer dan tien miljoen euro' terugkeren naar PSV. Mocht Sangaré of Bakayoko voor veel geld vertrekken, komt er mogelijk ook nog een extra centrale verdediger.