PSV herinnert fans van Ajax aan pijnlijk dieptepunt in heerlijke opwarmvideo

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, dat zich middels een heerlijke opwarmvideo opmaakt voor de Champions League-kraker tegen Borussia Dortmund woensdagavond.

De Eindhovenaren trappen om 21:00 uur af in het Signal Iduna Park voor de cruciale return in het miljardenbal. De heenwedstrijd tussen PSV en Borussia Dortmund in het Philips Stadion eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor het woensdag nog alle kanten op kan. Het social media-team van PSV heeft er in ieder geval alles aan gedaan om de supporters op te warmen voor de Europese kraker, middels een gelikte video met allerlei hoogtepunten uit het huidige seizoen. Ajax wordt daarbij niet gespaard, daar een pijnlijk krantenknipsel uit het Eindhovens Dagblad over de historische laatste plaats deel uitmaakt van de video.

Een screenshot uit de video van PSV.

