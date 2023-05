Peter Bosz en drie anderen staan op shortlist Feyenoord bij vertrek Slot

Dinsdag, 23 mei 2023 om 18:50 • Bart DHanis • Laatste update: 19:20

Feyenoord is al bezig met het scouten van een opvolger voor Arne Slot, zo meldt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar-podcast van Voetbal International. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese lijkt rekening te houden met een vertrek en heeft een lijstje opvolgers samengesteld.

Slot heeft van de club te horen gekregen dat hij voor woensdag moet aangeven of hij blijft of niet. De trainer, die onlangs kampioen van Nederland werd, staat bij Tottenham Hotspur bovenaan het lijstje om Antonio Conte op te volgen. Onder anderen Feyenoord-icoon Jon Dahl Tomasson is gevraagd naar zijn situatie bij Blackburn Rovers, waar hij momenteel trainer van is. “Dat is het met Don Dennis, hij is al met de toekomst bezig”, aldus Krabbendam.

Naast Jon Dahl Tomasson worden in de podcast ook de namen van Dick Schreuder (PEC Zwolle), Marcel Keizer (Al-Jazira) en Peter Bosz genoemd. Krabbendam vermeldt er wel bij dat geen van deze trainers is benaderd door Feyenoord, maar wel ‘in de gaten worden gehouden door de clubleiding. “Ze brengen alvast in kaart hoe ze hun ploegen laten voetballen", vertelt Krabbendam in de podcast.

“Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan zo snel mogelijk duidelijkheid", zo besprak Slot de geruchten rondom zijn toekomst bij Feyenoord bij ESPN zondagmiddag. "Maar er zijn een aantal dingen duidelijk. Dat ik in de winterstop 'nee' heb gezegd tegen Leeds United en dat ik er alles aan wil doen om hier kampioen te worden. En dat ik nu of blijf, en als ik niet blijf, dan zal het voor Feyenoord ook hartstikke goed zijn. Mits er een vertrek aan de orde is, dan zal dat niet alleen goed zijn voor mij, maar ook voor Feyenoord. Maar het zou ook heel goed voor Feyenoord kunnen zijn als ik blijf. En dat zullen, denk ik, de komende weken wel uit gaan wijzen."