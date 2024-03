Onvrede over Van 't Schip groeit: Ajax-spelers klagen, wens Brobbey genegeerd

De spelers bij Ajax zijn ontevreden over de hoeveelheid groepstrainingen die ze krijgen onder John van 't Schip. Dat meldt X-gebruiker @KlerryHunstra, de voormalige Hamstelaar, die goed nog altijd goed ingevoerd is bij de Amsterdammers. Spelers zouden uitzonderlijk veel vrij krijgen, en dan maar op eigen gelegenheid naar de club komen. "Steijn deed dit ook, dit is het begin van het einde."

KlerryHunstra start zijn relaas onder een serie beweringen van een collega-Ajax-watcher. De X-gebruiker met de handle @brancobalvers beweert namelijk dat Brian Brobbey nog altijd geen spitsentraining krijgt, maanden nadat hij dat verzoek indiende.

Ook zou de selectie deze week drie dagen vrij hebben: maandag, dinsdag en vrijdag. "Er heerst een totaalgebrek aan topsportcultuur bij ons cluppie...", luidt @brancobalvers de noodklok.

@KlerryHunstra bevestigt de geruchten, en voegt daar nog het nodige aan toe. "Het klopt als een bus. Spelers klagen dat er te weinig groepstrainingen zijn. Morgen (vrijdag, red.) zullen er gelukkig een aantal op eigen gelegenheid op de club komen. Maar het is een feit dat na een verlies tegen AZ de spelers 2 dagen niet op de club hoefden te komen."

Wat op soortgelijke wijze onder Maurice Steijn gebeurde, aldus @KlerryHunstra. "Steijn deed dit ook. Dit is het begin van het einde."

Na een korte opleving lijkt Ajax opnieuw in vrije val te zijn geraakt. De recordkampioen, die nog even laatste stond dit seizoen, won al viermaal op rij niet meer in de Eredivisie, en bekerde met meer geluk dan wijsheid door in de Conference League.

Zondag tegen FC Utrecht hoopt Ajax eindelijk weer eens te winnen. De Domstedelingen zijn echter al vijftien duels op rij geslagen in de Eredivisie.



