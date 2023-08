Mislintat vergelijkt het potentieel van Ajax-aankoop met dat van wereldtopper

Maandag, 21 augustus 2023 om 23:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:02

Diant Ramaj heeft hetzelfde potentieel als Marc-André ter Stegen. Dat zegt Sven Mislintat in gesprek met het Duitse Kicker. De 21-jarige doelman verruilde Eintracht Frankfurt deze zomer voor Ajax, dat vijf miljoen euro betaalde voor zijn diensten.

Mislintat voorspelt een grote toekomst voor Ramaj. “Ik denk dat hij hetzelfde potentieel heeft als Ter Stegen. Diant kan heel goed meevoetballen met beide voeten. Hij kan heel goed draaien, is sterk in de één-tegen-één, heeft lef en durf in de opbouw en ziet hoe het spelletje gespeeld wordt.” De directeur voetbalzaken van Ajax houdt logischerwijs het vertrouwen in de keeper, ondanks dat hij nu op de bank zit.

“Diant zou morgen kunnen spelen, maar dat hoeft niet”, is de Duitse beleidsman van mening. “Hij is een investering voor de toekomst en elke euro meer dan waard.” Ramaj genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij VfB Stuttgart, voordat hij na tussenstops bij Stuttgarter Kickers en 1. FC Heidenheim in de zomer van 2021 bij Frankfurt belandde. Daar stond hij in de hoofdmacht twee duels onder de lat voordat hij begin deze maand de overstap maakte naar Ajax.

Hoewel Ramaj de tweede keeper leek te worden in de Johan Cruijff ArenA, krijgt Jay Gorter de voorkeur van Maurice Steijn sinds de zware blessure van Gerónimo Rulli. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Gorter dit seizoen elders in de Eredivisie vlieguren ging maken, maar de langdurige afwezigheid van Rulli heeft de plannen veranderd.