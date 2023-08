Manchester City betaalt 90 miljoen euro voor tweede zomeraanwinst

Donderdag, 3 augustus 2023 om 19:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:20

Josko Gvardiol mag zich zo goed als zeker speler van Manchester City noemen. De Kroaat staat al geruime tijd in de nadrukkelijke belangstelling van de club van manager Josep Guardiola, maar tot een deal kwam het lange tijd niet. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt nu dat het papierwerk in orde is gemaakt en dat de contracten ondertekend zijn.

De verwachting is dat de transfer nu dan echt zeer spoedig wereldkundig wordt gemaakt. RB Leipzig kende een uitstekende onderhandelingspositie, daar Gvardiol nog tot medio 2027 vastlag. De club wilde de mandekker eigenlijk niet kwijt, maar neemt nu genoegen met een transfersom van negentig miljoen euro. In de deal zijn geen bonusregelingen opgenomen. Daarmee wordt Gvardiol, die vrijdag medisch gekeurd wordt, in één klap de duurste uitgaande transfer van Leipzig ooit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het vorige record stond op naam van Dominik Szoboszlai, die eerder deze zomer voor zeventig miljoen euro verkaste naar Liverpool. Die Roten Bullen kennen wat transferinkomsten betreft een uitstekende window. Eerder verkaste Christopher Nkunku al voor zestig miljoen euro naar Chelsea. Voor City wordt Gvardiol zijn op één na duurste aankoop ooit. Alleen Jack Grealish, die in 2021 voor 117,5 miljoen euro overkwam van Aston Villa, kostte ooit meer. Gvardiol is de tweede zomeraankoop van City, dat eerder al Mateo Kovacic overnam van Chelsea.

Gvardiol was in juni al persoonlijk rond met the Citizens, maar de onderhandelingen tussen City en Leipzig verliepen moeizaam. De Duitsers zetten in op een transfersom van honderd miljoen euro, waarmee de 21-jarige Kroaat in één klap de duurste verdediger ooit zou worden. Dat record blijft in handen van Harry Maguire, die in 2019 voor een kleine 93 miljoen euro van Leicester City naar Manchester United verkaste. Liverpool-verdediger Virgil van Dijk (87 miljoen euro van Southampton) zakt een plekje en is nu de op twee na duurste verdediger ooit.