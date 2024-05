‘Ajax en PSV zetten zich schrap: United en Bayern jagen op zelfde target'

Ajax en PSV kunnen hun borst natmaken in de strijd om de handtekening van Malick Junior Yalcouyé. Dinsdagavond zaten scouts van Manchester United en Bayern München op de tribune voor het achttienjarige talent van IFK Göteborg, schrijft Expressen.

De belangstelling voor Yalcouyé stijgt met de dag. Nadat vorige week al bekend werd dat onder meer Ajax en PSV interesse toonden in de jonge middenvelder, komt nu door dat ook de absolute top van Europa achter hem aan zit.

Göteborg nam het dinsdagavond in eigen huis op tegen Mjällby AIF. De thuisploeg won met 1-0 en Yalcouyé startte in de basis. De Malinese tiener, die ook scouts van Bologna en FC Kopenhagen verwelkomde, maakte de negentig minuten vol.

Göteborg verwacht dat deze zomer een biedingenoorlog op gang komt voor Yalcouyé. Het prijskaartje is bepaald op 100 miljoen Zweedse kronen, wat neerkomt op een slordige negen miljoen euro.

Daarmee zou Yalcouyé veruit de duurste speler uit de clubgeschiedenis worden. Het huidige record staat op naam van voormalig sc Heerenveen-speler Benjamin Nygren, die in 2019 voor 50 miljoen Zweedse kronen de overstap maakte naar het Belgische KRC Genk.

"Als we een bod krijgen dat we niet kunnen weigeren, dan verkopen we Yalcouyé", zei technisch directeur Ola Larsson van Göteborg onlangs. "Ik denk dat hij onze beste speler is, hij kan zeker een hoger niveau aan."

De 1,69 meter lange Yalcouyé speelt pas sinds februari bij Göteborg, maar heeft zich dus in korte tijd in de kijker weten te spelen bij de absolute top.

Yalcouyé ligt nog tot medio 2028 vast in Zweden. Hij speelde sinds zijn komst naar Göteborg tien officiële duels en was daarin eenmaal keer trefzeker.

