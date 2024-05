Emmen kan klus thuis klaren na laat gelijkspel op bezoek bij NAC

Het play-off-duel tussen NAC Breda en FC Emmen dinsdagavond heeft geen winnaar opgeleverd. De thuisploeg was lange tijd de betere partij en nam in de eerste helft de leiding, maar dankzij een sterke slotfase kwam Emmen na rust langszij: 1-1.

De eerste twintig minuten in Breda waren tamelijk tam. De eerste kans was na een klein half uur voor Sigurd Haugen, maar de Noorse spits verkwanselde deze. Het zou niet de enige mogelijkheid zijn die hij om zeep hielp in de eerste helft.

Zo was onder meer een één-op-één met Emmen-doelman Eric Oelschlägel ook niet aan Haugen besteed. Voor rust opende de aanvaller, zij het met wat geluk, dan toch de score, maar niet voordat NAC-smaakmaker Dominik Janosek een vrije trap heerlijk op de paal zou krullen.

Zeven minuten voor de theepauze was het alsnog raak. Een voorzet van Roy Kuijpers leek niet haalbaar voor Haugen en Dennis Vos probeerde met het hoofd in te grijpen. Via de Emmen-verdediger kwam de bal alsnog tegen de kop van Haugen aan, waarna het leer richting de verre hoek en buiten bereik van Oelschlägel vloog: 1-0.

???? Sigurd Haugen kopt NAC op voorsprong ??#nacemm — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2024

Het was de beloning voor een sterke fase van de ploeg van Jean-Paul van Gastel, dat ondanks nog een tweetal mogelijkheden voor Haugen met een voorsprong van slechts één doelpunt de kleedkamer opzocht. Emmen kwam in de gehele eerste helft niet verder dan kansjes voor Desley Ubbink en Maikel Kieftenbeld.

Vroeg in het tweede bedrijf werd NAC ietwat gevaarlijk via een afstandsschot van Janosek en kwam de formatie van Alfons Arts enigszins dichtbij middels een kopkans voor Mike te Wierik, maar echt groot gevaar werd lange tijd niet gesticht.

Zo'n twintig minuten voor tijd probeerde Piotr Parzyszek het met een spectaculaire omhaal. De actie van de Pools-Nederlandse aanvaller van Emmen zag er indrukwekkend uit, maar zijn poging miste het doel ruimschoots.

Kort daarop volgde een reuzekans voor de Drentenaren. Een fenomenale lange bal van Julius Dirksen van achteruit bereikte Joey Konings, die met de borst aannam en Maarten Pouwels een enorme kans bood. De ingevallen aanvaller moest het oog in oog met keeper Pepijn van de Merbel in één keer doen en schoot wild over.

18 - @NACnl found the net in 18 consecutive matches in all competitions for the first time since August 1999-August 2000 (35). Form. pic.twitter.com/E3O4UO6cEd — OptaJohan (@OptaJohan) May 21, 2024

Niet veel later was het alsnog raak voor Emmen. NAC-aanvoerder Cuco Martina kreeg de bal in eigen zestien tegen de hand aangeschoten, waarna Marc Nagtegaal door de VAR naar het scherm werd gehaald. De bal ging op de stip en Vicente Besuijen schoot kiezelhard raak: 1-1.

Emmen dacht daarna zelfs even aan een 1-2. Een vrij trap vanaf rechts werd door Jeff Hardeveld ingekopt, waarna Van de Merbel de bal voor de doellijn klemvast pakte. Op de grond werd het leerwerk door Pouwels onreglementair uit de doelmans handen en in het net geschoten, maar deze goal ging terecht niet door. Emmen eindigde het duel met een sterke fase, maar het scoorde niet meer. Zaterdag 25 mei volgt om 16:30 uur de return op De Oude Meerdijk.

De eerste wedstrijd tussen NAC en FC Emmen eindigt in 1??-1?? ?? Sigurd Haugen (38') ?? Vincente Besuijen (82' pen) — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2024

