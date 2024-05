Ajax en Feyenoord in strijd verwikkeld om aanvaller van Chelsea

Feyenoord en Ajax zijn in een strijd verwikkeld geraakt om de handtekening van Omari Hutchinson, zo meldt Voetbal International. De twintigjarige aanvaller van Chelsea, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town, mag weg uit Londen.

Engelse bronnen weten dat Feyenoord op dit moment de beste papieren heeft. De Rotterdammers meldden zich al in Londen om over de contractsituatie te praten en willen hem graag definitief overnemen.

Dat Feyenoord de betere papieren heeft komt onder meer doordat er in De Kuip Champions League-voetbal wordt gespeeld volgend seizoen. Vanuit Duitsland is er belangstelling van VfB Stuttgart en Borussia Mönchengladbach.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hutchinson is een twintigjarige flankspeler die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Op twaalfjarige leeftijd nam de Jamaicaan deel aan een toernooi in Zuid-Londen, georganiseerd door de Braziliaanse voetballegende Pelé, die Hutchinson prees om zijn vaardigheden.

Hij doorliep de jeugdopleidingen van Chelsea, Charlton Athletic en Arsenal, alvorens hij vorig jaar bij Chelsea zijn profdebuut maakte. Een jaar eerder had hij al bij Arsenal op de bank gezeten voor een FA Cup-duel met Nottingham Forest.

In juli 2022 voegde Hutchinson zich weer bij Chelsea tegen een nooit in het openbaar bekendgeworden vergoeding. Hij maakte zijn profdebuut in januari vorig jaar, toen hij in de met 1-0 verloren thuiswedstrijd tegen Manchester City als invaller binnen de lijnen kwam.

Afgelopen seizoen stemde Hutchinson ermee in om zich te laten verhuren aan Ipswich Town. Bij de gepromoveerde Championship-club kwam hij in 50 officiële wedstrijden tot 11 goals en 6 assists. In februari werd hij verkozen tot EFL Championship Player of the Month.

Ipswich Town promoveerde rechtstreeks naar de Premier League door als tweede te eindigen in de Championship. Hutchinson heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij Chelsea. Wat hij moet kosten is niet bekend.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties