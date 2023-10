Klaas-Jan Huntelaar legt werkzaamheden bij Ajax tijdelijk stil

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 17:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:27

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn werkzaamheden bij Ajax tijdelijk stilgelegd, zo meldt Voetbal International. De technisch manager van de Amsterdammers kampt met een burn-out. Huntelaar heeft zich ziek gemeld. Het nieuws wordt bevestigd door een woordvoerder van Ajax.

Wanneer Huntelaar weer terugverwacht wordt rondom de Johan Cruijff ArenA en De Toekomst, is vooralsnog onduidelijk. De oud-topspits moet voorlopig rust nemen. Huntelaar verlengde begin juni nog zijn contract bij Ajax tot medio 2027. De focus van Huntelaar kwam daarbij steeds meer op Jong Ajax te liggen.

Huntelaar was vorig seizoen met Gerry Hamstra verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van het eerste elftal van de Amsterdammers. Een groot succes bleek dat niet, daar de aankopen, die voor ruim honderd miljoen euro werden aangekocht, grotendeels niet voldeden aan de verwachtingen.

Sven Mislintat werd aan het begin van dit seizoen aangesteld als de nieuwe technisch directeur. De periode van de Duitser in Amsterdam mondde echter uit in een fiasco. Zo voldoet bijna geen van zijn aankopen en is hij inmiddels ontslagen. Dat had niet in de laatste plaats te maken met de transfers die hij verrichte. Zo zou er sprake zijn geweest van belangenverstrengelingen bij de transfer van Borna Sosa.

Mislintat was een einzelgänger en betrok Huntelaar dan ook niet bij de transfers voor het eerste elftal. Huntelaar had bij geen enkele aankoop van de Amsterdammers afgelopen zomer inspraak. Ook na het ontslag van Mislintat bleef Huntelaar gefocust op Jong Ajax. Echter moest hij in de dagelijkse gang van zaken ook de nodige taken overnemen, weet Voetbal International.

Huntelaar stond onlangs nog Jurriën Timber te woord bij zijn afscheid voor de aftrap van De Klassieker tegen Feyenoord. Die taak wordt normaliter door de technisch directeur of algemeen directeur vervuld. De oorspronkelijke taak van Huntelaar zou het richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en Ajax 1 zijn. Daarnaast zou hij zich bezighouden met de contracten van spelers van Jong Ajax en de jeugdopleiding.