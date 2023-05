Genee heeft nieuwtje: Peter Bosz schijnbaar toch weer in beeld bij Ajax

Maandag, 29 mei 2023 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:15

Peter Bosz is opnieuw in beeld bij Ajax, zo weet Wilfred Genee maandag te melden in Veronica Offside. Volgens de presentator zoekt de clubleiding een permanente opvolger van John Heitinga, die in dat geval mag aanblijven als assistent-coach. De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat zei onlangs nog dat Heitinga op poleposition lag voor de functie van hoofdtrainer volgend seizoen, maar de kaarten lijken inmiddels anders te liggen in Amsterdam.

"Nu schijnt toch Peter Bosz weer in beeld te zijn, begrijp ik. En dat hij (Heitinga, red.) dan eventueel weer de assistent zou worden", doet Genee maandagavond uit de doeken in de voetbaltalkshow. "Zou je dat kunnen opbrengen, als je er zelf een tijdje aan hebt mogen ruiken?", zo vraagt de presentator aan de analisten. "Dat is lastig, ik weet niet hoe hij denkt", antwoordt Wesley Sneijder. "Ik had het niet gedaan. Maar John voelt zich daar wel goed, dus je kunt ook zoiets hebben van: ik ga weer een stapje terug. Het zou niet gek zijn, ik zou het ook wel begrijpen."

Sneijder zou een dergelijke constructie niet accepteren als hij in Heitinga's schoenen zou staan. "Het is toch een degradatie. Maar ze kunnen ook zomaar zeggen: 'Ga maar weer terug naar Jong Ajax.'" De voormalig middenvelder ziet nog meer nadelen voor Heitinga, mocht hij weer assistent worden. "Straks wordt de nieuwe trainer na een halfjaar ontslagen en dan schuift hij weer door en is hij weer interim-trainer. Dan kan het ook heel snel klaar zijn. Met het materiaal dat hij nu had heeft hij vrij weinig fout kunnen doen."

"Hij heeft wel alle cruciale duels verloren en is geen tweede geworden. Niet Europees doorgegaan en niet de beker gewonnen. Maar wel met het materiaal dat hij in zijn schoot kreeg geworpen." In de optiek van Sneijder is Heitinga veel te weinig gesteund door de Ajax-leiding. "Dat blijf ik zeggen, want we moeten ook niet met zijn allen Heitinga afvallen. Zonder steun van Ajax, zonder enkele steun. Ze hebben die jongen gewoon laten vallen."

Reactie Heitinga

Heitinga ging zondag na de 3-1 nederlaag tegen FC Twente in op zijn eventuele aanblijven als hoofdtrainer. "Ik denk dat er de aankomende week wel duidelijkheid gaat komen. Ik weet nog niet hoe het nu verdergaat, en dat heb ik al vaker gezegd. Voor de mensen die mij kennen: als ik informatie zou kunnen delen, dan zou ik dat doen. Ik kan op dit moment niet meer vertellen dan dat ik jou vertel en ik ga ervan uit dat er in de aankomende week duidelijkheid komt", zo klonk het in gesprek met Pascal Kamperman van ESPN.