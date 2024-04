Frenkie de Jong verlaat per brancard en met handen voor gezicht het veld

Frenkie de Jong heeft het duel met Real Madrid zondagavond vroegtijdig moeten staken. In de blessuretijd van de eerste helft schreeuwde hij het uit van de pijn na een duel met Federico Valverde om de bal. Hij moest direct vervangen worden.

Met zijn handen voor het gezicht verlaat Frenkie de Jong het veld. Het lijkt erop dat hij geblesseerd is geraakt aan zijn enkel, die zwabberde na het duel om de bal. Met zijn handen voor het gezicht en per brancard verliet De Jong het veld. Pedri is zijn vervanger.

De Jong was net hersteld van een blessure die hem circa zes weken aan de kant hield. De middenvelder miste onder meer de interlandperiode met het Nederlands elftal.

??????????! ?? Frenkie de Jong moet per brancard, maar onder luid applaus van de Real-fans, het veld verlaten.. ??????? Sterkte, Frenkie! ??#ZiggoSport #LaLiga #ElClasico pic.twitter.com/yD0YEv74wr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2024

