Feyenoord neemt Smal transfervrij over en heeft eerste zomeraanwinst binnen

Gijs Smal speelt volgend seizoen voor Feyenoord, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag te melden. De linksachter van FC Twente komt transfervrij over en tekent een meerjarig contract in De Kuip.

Woensdagavond wist 1908.nl te melden dat Feyenoord Smal een contractaanbieding had gedaan. Smal was aanvankelijk niet overtuigd, omdat Feyenoord met Quillindschy Hartman en Marcos López nog twee linksachters in huis heeft.

Twee dagen later blijkt dat Smal toch spoedig een meerjarig contract gaat tekenen in Rotterdam. Volgens het AD is de kans dan ook levensgroot dat López na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord.

Smal verkiest Feyenoord dus boven clubs uit Denemarken, België, Schotland en Frankrijk. Volgens 1908.nl genoot de voormalig speler van FC Volendam ook interesse van KAA Gent, FC Kopenhagen, RC Lens, Rangers FC en Celtic.

Smal belandde in 2012 in de jeugdopleiding van FC Volendam. In het oranje shirt kwam de linksback tot zeventig duels, waarin hij viermaal trefzeker was en zestien assists leverde. In de zomer van 2020 maakte Smal de transfervrije overstap naar FC Twente.

Bij de Tukkers is Smal uitgegroeid tot een vaste basiskracht. Hij miste ondanks de concurrentie van Anass Salah-Eddine geen wedstrijd, al kwam hij in het huidige seizoen pas tot een assist in zestien Eredivisie-wedstrijden.

Naast Smal hoopt Feyenoord zich deze zomer ook te versterken met Michal Sadílek. De middenvelder van Twente staat op het scoutingslijstje in Rotterdam, zo verzekerde 1908.nl donderdagmorgen.

