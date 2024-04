Quilindschy Hartman laat van zich horen via Instagram; Gijs Smal reageert

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord-linksback en Oranje-international Quilindschy Hartman, die voor het eerst van zich laat horen sinds zijn zware knieblessure.

De 22-jarige Hartman liep tijdens het thuisduel van Feyenoord met FC Utrecht (4-2) afgelopen zondag opnieuw een zware knieblessure op. Via Instagram komt de linkspoot met een eerste reactie. “Dit doet pijn, maar zoals altijd probeer ik dingen van de positieve kant te bekijken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De reactie van Smal onder het bericht van Hartman.

“Deze keer is dat niet makkelijk, maar toch kun je erop rekenen dat ik nog sterker terugkeer op het veld dan ik al was. Bedankt voor jullie support en alle berichten die ik heb ontvangen, dat betekent veel voor me. I’ll be baQ”, besluit Hartman, die in Rotterdam-Zuid liefkozend Q wordt genoemd.

De viervoudig international van Nederland, die naast het EK ook de seizoensstart van 2024/25 lijkt te missen, kan rekenen op veel steunbetuigingen uit de voetballerij. Onder meer FC Twente-linksback Gijs Smal reageert met een hartje op het bericht van Hartman. Volgens het Algemeen Dagblad gaat de 26-jarige Smal komend seizoen concurreren met Hartman in De Kuip.

Smal is nog niet officieel gepresenteerd bij Feyenoord, dat woensdag wel al de komst van Anis Hadj-Moussa wereldkundig maakte. In Enschede loopt Smal over een aantal maanden uit zijn contract, waardoor hij een goedkope breedteversterking is voor de regerend landskampioen.

Dennis Kranenburg, journalist van RTV Rijnmond, wist maandag al te melden dat Hartman hoogstwaarschijnlijk ook het eerste deel van komend seizoen mist. Daardoor kan Smal tijdens de seizoensstart mogelijk direct rekenen op veel speelminuten bij Feyenoord.

Naast Smal reageren onder meer een aantal teamgenoten van Feyenoord op het bericht van Hartman. Ook diverse internationals van Oranje, waaronder Noa Lang, Micky van de Ven en Tijjani Reijnders, steken Hartman een hart onder de riem.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties