Marciano Vink vreet zich op: ‘Een beetje respect, dit is echt schandalig’

Marciano Vink heeft er geen goed woord voor over dat Gijs Smal zaterdagavond werd uitgefloten door het publiek van FC Twente. De linkervleugelverdediger wordt hevig gelinkt aan een overstap naar Feyenoord en dreigt transfervrij te vertrekken.

Smal acht de kans 'heel klein' dat hij zijn aflopende contract bij Twente gaat verlengen, zo zei hij zaterdag bij ESPN. De verdediger zou op het punt staan om naar Feyenoord te vertrekken, zo zijn de geluiden.

De fans van FC Twente lieten zaterdagavond rond het thuisduel met Sparta Rotterdam (2-1 winst) hun ongenoegen blijken door Smal uit te fluiten bij zijn eerste balcontact. De verdediger speelde desondanks een uitstekende wedstrijd.

Smal was zichtbaar aangeslagen door de fluitconcerten. "Ik ben hier transfervrij gekomen. Toen waren er vier keepers en vier spelers geloof ik. De rest was aangevuld met jeugd, transfervrije spelers of huurlingen. Als we op deze voet doorgaan, ga ik weg met Champions League-voetbal. Dan heb je wel wat neergezet denk ik", aldus Smal.

'Klein hartje

"Hij heeft best wel praatjes, maar dit deed hem echt wat", begint Ron Jans bij. "Dan zie je het hartje van Gijs Smal. Je kan iemand niet verwijten dat hij een bepaalde keuze maakt als zijn contract afloopt."

"Ik heb ook veel spelers bij Utrecht van wie het contract afloopt. Moet je die spelers dan ineens niet meer opstellen? Je moet kijken hoe ze trainen en spelen. Gijs Smal heeft het fantastisch gedaan bij Twente en verdient een mooi afscheid."

Vink is het met Jans eens. "Hij heeft het recht om te beslissen dat hij zijn contract niet verlengt of weggaat. Een club heeft ook het recht om het contract van een speler niet te verlengen. Je hebt twee partijen die elkaar wel of niet vinden."

"Het publiek moet zich normaal gedragen. Het is een speler van de club. Hij zegt het terecht. Hij kwam binnen met vier keepers en vier veldspelers. Ze hebben een geweldige prestatie geleverd. Een beetje respect naar hem toe, ik vind het echt schandalig."

