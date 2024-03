Monsterklus Feyenoord: ‘Bestuurslid wil toeslaan bij Manchester City’

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese gaat een belangrijke zomer tegemoet in De Kuip, zo schrijft Mikos Gouka in een uitgebreide analyse namens het Algemeen Dagblad over de stand van zaken in Rotterdam-Zuid. De journalist verwacht dat er straks veel geld beschikbaar is en is benieuwd of Feyenoord daarmee dichter bij PSV gaat komen.

Er komt een spannende zomer aan voor de directeur van Feyenoord, zo stelt Gouka. “Het worden vooral tropenmaanden voor Te Kloese, die een dubbele functie heeft: algemeen directeur én technisch directeur. En dan is hij ook nog lid van de executive board van de European Club Association (ECA), de grootste organisatie van voetbalclubs in Europa.”

Te Kloese heeft veruit de belangrijkste taak in de Rotterdamse clubleiding. “De aankopen die Feyenoord weer naar het niveau van PSV moeten brengen en die een eventueel hersteld Ajax op afstand moeten houden, moeten vooral van Te Kloese komen”, aldus Gouka.

“Hij heeft met Bjarne Hansen, Erik Elias, Chris Akkas en Micha Jansen nog maar vier scouts die ook echt wedstrijden bezoeken, terwijl de verwachting is dat de door Frank Arnesen binnengehaalde Hansen nog zal vertrekken.”

Volgens het AD is Feyenoord bij het juiste bedrag bereid Santiago Gimenez te laten vertrekken. Daarnaast is het aannemelijk dat er veel interesse komt voor sterkhouders als Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Mats Wieffer. De verwachting is dus dat Feyenoord veel geld aan transfersommen gaat verdienen, maar volgens Gouka is dat niet alles.

“Geld binnenharken is een, het op de juiste manier uitgeven een tweede”, aldus de journalist. “Met alleen de reeds vastgelegde, transfervrije Gijs Smal erbij is Feyenoord straks uiteraard niet meteen een serieuze titelkandidaat.”

Trainer Arne Slot gaf eerder aan dat hij bij Feyenoord het beste van twee werelden wil creëren: spelers ontwikkelen en spelers aantrekken die zijn elftal aan de bovenkant kunnen versterken. Gouka ziet een belangrijke rol voor de jeugdopleiding weggelegd. “Het zou veel makkelijker zijn als de jeugdopleiding de komende jaren toptalenten van Varkenoord naar De Kuip zou duwen.”

In de huidige selectie van Feyenoord spelen al een aantal tieners die op het punt van doorbreken staan. Givairo Read (17), Gijvai Zechiël (19), Antoni Milambo (18) en Leo Sauer (18) kloppen hard op de deur van De Kuip. De achttienjarige Jaden Slory lijkt de volgende te zijn die die stap kan zetten. Tijdens het bekerduel met FC Groningen (2-1 winst) zat hij voor het eerst op de bank bij Feyenoord.

Toch moet er ook op Varkenoord het een en ander gebeuren. Gouka geeft zaterdag een update over de situatie. “Hoofd opleidingen Rini Coolen vertrekt. Jelle Goes en Koen Stam, allebei al onder contract bij de club, zouden qua competenties het stokje kunnen overnemen, maar zijn of niet in beeld of niet geïnteresseerd.”

Het bestuur van Feyenoord kijkt momenteel elders rond op zoek naar nieuwe leidsmannen voor de jeugdopleiding. “Volgens ingewijden maakt commissaris Sjaak Troost zich hard voor de rentree van de 34-jarige Glenn van der Kraan, die na enkele jaren bij Feyenoord nu met de jongste jeugd van Manchester City werkt.” Van der Kraan verliet Feyenoord in 2020 voor Manchester City, waar hij actief is als Head of Coaching.

