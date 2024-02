‘Feyenoord moet afscheid nemen van Justin Bijlow als eerste keeper’

Arman Avsaroglu heeft in de NOS voetbalpodcast gepleit voor een definitieve keeperswissel bij Feyenoord. Aanleiding is de blessure die eerste keus Justin Bijlow zondag opliep bij AZ. Avsaroglu is van mening dat het lichaam van Bijlow niet is gemaakt voor een leven als topsporter.

De blessure van Bijlow, van wie dinsdag bekend is geworden dat hij acht weken niet inzetbaar is, was onderwerp van gesprek in de podcast. "Ik voelde aan Arne Slot dat hij niet goed wist wat hij met de situatie aan moest", aldus Avsaroglu. "Ik denk dat heel Feyenoord dat heeft."

"Hij heeft net zijn contract verlengd tot de zomer van 2026, maar je kan op deze manier niet met hem verder als eerste keeper", klinkt het. "Dat is heel hard om te zeggen, maar we kunnen na zes jaar toch wel concluderen dat zijn lijf niet is gemaakt voor de topsport?"

Als het aan de NOS-verslaggever ligt verdient Timon Wellenreuther voorlopig het vertrouwen. "Die deed het weer heel goed." Jeroen Grueter vindt de situatie ingewikkeld, daar Bijlow 'een jongen van de club is'. "In hart en nieren. Dat maakt het lastig om hem af te schrijven."

Vormdip Gimenez

Ook de vormdip van Santiago Gimenez kwam ter sprake. "Dat is toch wel een apart verhaal aan het worden", aldus Avsaroglu. "Als je zo uitblinkt in de eerste seizoenshelft met negentien goals en ziet hoe hij nu rondloopt... Dat is een contrast dat je zelden ziet."

Avsaroglu vond het schrijnend wat Gimenez liet zien tegen AZ. "Slot liet hem tachtig minuten staan omdat hij Ueda nog niet terug heeft, maar zijn reactie, de lichaamstaal en het wegduiken in de jas. Die jongen is alle vertrouwen kwijt."

"Hij oogt als een jongen die er wel bovenop komt, maar zullen ze bij Feyenoord al een beetje bang worden?", vraagt Avsaroglu tot slot. "Het ging over bedragen van veertig, vijftig miljoen. Real Madrid zou geïnteresseerd zijn. Dat ze stiekem denken aan die vorige spits (Nicolai Jorgensen, red.) die ze weg konden doen en na de belangstelling van Newcastle geen goal meer maakte?"

