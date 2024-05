Feyenoord deelt fraaie afscheidsvideo van Slot: ‘Genieten van laatste momenten’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord, dat een fraaie afscheidsvideo van Arne Slot heeft gedeeld.

Slot mag zondag nog één keer genieten van De Kuip en Het Legioen voordat hij dan écht afscheid gaat nemen van Feyenoord. De Rotterdammers nemen het in eigen huis op tegen Excelsior. Hoewel de stadgenoot nog om handhaving strijdt, gaat het in de media logischerwijs vooral over het feit dat het de laatste wedstrijd van Slot in dienst van Feyenoord is.

The Arne Slot era is coming to an end... ?? Let's enjoy the last moments. pic.twitter.com/iIvj8pJzUo — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 17, 2024

De club heeft daarom vrijdagmiddag een fraaie afscheidsvideo gedeeld, waarin wordt teruggeblikt op de hoogtepunten van de trainer. “Het Slot-tijdperk komt tot een einde. Laten we genieten van de laatste momenten”, luidt het bijschrift.

Fabrizio Romano weet te melden dat Slot vrijdag zijn contract bij Liverpool zal ondertekenen. The Reds zullen de deal officieel bevestigen wanneer dat qua timing voor hen het beste uitkomt. Jürgen Klopp neemt zondagmiddag afscheid van de supporters op Anfield als Liverpool het opneemt tegen Wolverhampton Wanderers.

