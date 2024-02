Feyenoord moet aan de bak in Rome door gelijkmaker van Lukaku in De Kuip

Feyenoord heeft een gelijkspel overgehouden aan het eerste play-offduel met AS Roma in de knock-outfase van de Europa League. In De Kuip voorkwam Romelu Lukaku dat het doelpunt van Igor Paixão een Rotterdamse zege opleverde: 1-1. De return in Rome wordt donderdag over een week afgewerkt.

Timon Wellenreuther stond onder de lat bij Feyenoord en hij had een viermansverdediging voor zich staan. Die bestond uit Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld koos Slot andermaal voor Ramiz Zerrouki als vervanger van Quinten Timber, die nog niet hersteld was van een hoofdblessure.

De middelste linie van de Rotterdammers werd verder gevormd door Mats Wieffer en nummer 10 Calvin Stengs. Voorin werd Ayase Ueda geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Paixão (links). Santiago Gimenez was niet fit genoeg om te starten.

Het eerste gevaar kwam van de Romeinen. Lorenzo Pellegrini dook in de tiende minuut plotseling op voor Wellenreuther, die adequaat handelde en de angel uit de aanval haalde. Na een kopbal van Lukaku in de handen van Wellenreuther in de zeventiende speelminuut kon Feyenoord het initiatief langzaam overnemen.

Onder meer Stengs en Paixão kwamen in de gelegenheid de score te openen, maar het ontbrak hen aan fortuin en nauwkeurigheid in de afronding. Op slag van rust was het wél raak voor de ploeg van Slot. Vanaf de linkerflank bezorgde Hartman een perfecte voorzet bij de volledig vrijgelaten Paixão, die de bal met het hoofd in de rechterbenedenhoek plaatste: 1-0.

Enkele minuten voor de openingstreffer kwam Feyenoord overigens goed weg. Eerst slaagde Wellenreuther erin een schot van Leandro Paredes op de lat te tikken, terwijl Lukaku even later een vrije kopkans onbenut liet.

In de openingsfase van het tweede bedrijf leek Feyenoord de wedstrijd uitstekend onder controle te hebben en de druk naar voren werd opgevoerd. Toch sloeg Roma in de 67ste speelminuut plotseling toe. Een voorzet vanaf links van Leonardo Spinazzola belandde op de schouder bij Lukaku, die de bal in de verre hoek stootte: 1-1.

Met onder meer Luka Ivanusec, Antoni Milambo en debutant Givairo Read binnen de lijnen ging Feyenoord in de eindfase nog nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. Er werden nog enkele kansen genoteerd, maar de Rotterdammers konden, ook in zeven minuten blessuretijd, geen overwinning meer uit het vuur slepen. Wel raakte Ivanusec nog de paal uit een vrije trap.

