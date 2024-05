Chelsea wil Lukaku als ruilmiddel gebruiken om komst nieuwe spits te realiseren

Chelsea heeft contact gelegd met Napoli over een transfer van Victor Osimhen, zo weet Gianluca Di Marzio, journalist bij de Italiaanse tak van Sky Sports te melden. Ook Paris Saint-Germain is geïnteresseerd in de diensten van de Nigeriaan.

De Londenaren spelen momenteel met Nicolas Jackson in de punt van de aanval. De 22-jarige spits kwam afgelopen zomer voor 37 miljoen euro over van Villarreal, maar weet nog niet te overtuigen op Stamford Bridge.

Daarom gaan the Blues komende zomer op zoek naar een nieuwe spits. Osimhen moet dus de nieuwe aanvalsleider van het elftal van Mauricio Pochettino gaan worden.

Chelsea is bereid om 80 tot 90 miljoen euro voor Osimhen te betalen. De Londenaren willen daarnaast Romelu Lukaku gebruiken als ruilmiddel.

Ook is het de bedoeling dat er een jeugdspeler naar Napels vertrekt, mocht Osimhen een contract tekenen bij Chelsea.

Het is echter niet duidelijk of het voorstel kans van slagen heeft. Napoli gaat eerst op zoek naar een trainer voor komend seizoen en het is nog niet duidelijk of hij wel zit te wachten op de komst van Lukaku. Lukaku speelt momenteel op huurbasis bij AS Roma.

Osimhen werd in 2020 voor 77 miljoen euro overgenomen van LOSC Lille. In Napels. Tot dusver kwam hij 130 keer in actie namens de club. Hij wist hierin 75 doelpunten te maken en gaf 18 assists. In 2023 werd hij kampioen van Italië.



