Marcus Thuram heeft via Instagram uiterst opmerkelijk verzoek aan Inter-fans

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marcus Thuram, die via Instagram een opmerkelijk verzoek heeft aan de supporters van zijn club Inter.

Afgelopen zondag vierde Inter het veroveren van de twintigste landstitel met een huldiging in Milaan, waar veel supporters op afkwamen. Op Instagram richt Thuram zich tot één van die supporters.

De Franse aanvaller deelde daar namelijk een foto van een Inter-supporter, die een shirt van i Nerazzurri uit het seizoen 2019/20 droeg met het nummer 9 van Romelu Lukaku. Achterop het shirt had de fan echter de naam van Thuram geplakt met daarbij twee sterren.

“Jongens, reageer en deel, help me hem te vinden en ik geef hem het nieuwe shirt”, zo schreef Thuram in zijn bericht. Teamgenoot Alessandro Bastoni reageerde daaronder met een grapje: “Hier ben ik.” Of de fan zich inmiddels heeft gemeld, is niet bekend.

