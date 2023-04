FC Groningen komt met nieuws over jongen die Jetro Willems vuistslag gaf

Vrijdag, 28 april 2023 om 10:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:05

FC Groningen heeft twee 'supporters' een langdurig stadionverbod opgelegd. In de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen ging het verschillende keren mis. Eerst betrad iemand het veld en later deelde iemand een vuistslag uit tegen Jetro Willems. Laatstgenoemde heeft een stadionverbod opgelegd gekregen van 21 jaar. De club wil echter na het landelijke stadionverbod van 10,5 jaar in gesprek met de minderjarige jongen om de situatie 'tussentijds te beoordelen'.

De derby tegen aartsrivaal Heerenveen werd voor Groningen in meerdere opzichten een dag om snel te vergeten. Niet alleen verloor de ploeg van Dennis van der Ree met 0-2, ook om het veld gebeurde van alles waarmee de club in een negatief daglicht kwam te staan. De man die het speelveld betrad heeft een boete van 450 euro opgelegd gekregen en mag 25 jaar niet in de Euroborg komen. Het stadionverbod van de KNVB van 12,5 jaar is verdubbeld door de club.

Wat een gekken. Jetro Willems die een knal krijgt van zijn eigen supporter. #FCGroningen pic.twitter.com/hyzMLgJ1wy — Gert-Jan (@gjredder) March 19, 2023

Ook de 'fan' die Willems een klap in zijn gezicht gaf is lange tijd niet welkom in de Euroborg. De minderjarige jongen moet 250 euro betalen en is 21 jaar uitgesloten van toegang tot het stadion. Ook zijn stadionverbod is door FC Groningen verdubbeld. Wel plaatst de club de kanttekening dat het halverwege de straf met de jongen om tafel wil 'om de situatie tussentijds opnieuw te beoordelen en perspectief te bieden op verbetering van het gedrag', aangezien het gaat om een minderjarige jongen.

Ook tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur ging het mis bij Groningen. Toen betrad een groep supporters het veld, waar de club 10.000 euro voor moet betalen. De Trots van het Noorden heeft die straf geaccepteerd en gaat de boete verhalen op de daders. "Bij herhaling van incidenten is de club genoodzaakt een wedstrijd zonder (een deel van het) publiek te spelen", schrijft Groningen verder. "We willen alles op alles zetten om te voorkomen dat supporters die op een positieve wijze de ploeg ondersteunen de dupe worden van opgelegde straffen."