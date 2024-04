FC Barcelona-president Joan Laporta eist mogelijk rematch el Clásico

Joan Laporta gaat alle beelden en audiobestanden van de arbitrage die de leiding had over el Clásico opvragen, zo maakt hij maandag duidelijk via de clubkanalen van FC Barcelona. De president vertrouwt de beslissing rond het afgekeurde ‘spookdoelpunt’ van Lamine Yamal in het duel met Real Madrid niet. Als uit de data blijkt dat de treffer eigenlijk geldig was, zal Laporta eisen el Clásico over te spelen.

Zondagavond dacht Yamal zijn ploeg bij een 1-1 tussenstand een nieuwe voorsprong te bezorgen. De vleugelspits rondde af en klopte mogelijk doelman Andriy Lunin, die de bal (deels) achter de lijn leek te stoppen. Door het ontbreken van doellijntechnologie keek de videoscheidsrechter minutenlang naar het moment, maar uitsluitsel kon niet worden gegeven. Er kwam geen doelpunt voor Barcelona.

Direct na de wedstrijd klaagden onder meer Xavi en doelman Marc-André ter Stegen al over het ontbreken van doellijntechnologie in LaLiga. “Het is een schande in de voetbalwereld. Geen doellijntechnologie, waarom? Er gaat zoveel geld om in de voetballerij, maar blijkbaar heeft dit geen prioriteit. Het is een schande”, zei de Duitse sluitpost.

Daags na de nederlaag in el Clásico (3-2) komt Laporta met de aankondiging dat het overleg van de arbitrage rond het niet toegekende doelpunt van Yamal geanalyseerd gaat worden. Als blijkt dat de treffer had moeten tellen, dan zal Laporta vervolgstappen gaan nemen, zo benadrukt hij.

"Technologieën zoals de VAR zouden de competitie eerlijker moeten maken, niet oneerlijker”, zo begint Laporta. “Als president van Barcelona wil ik onze ontevredenheid duidelijk maken over wat er gebeurd is tijdens een van de grootste wedstrijden op de internationale voetbalkalender.”

“Zoals jullie weten ben ik nooit een groot voorstander van de VAR geweest, omdat ik vind dat de toepassing ervan de spontaniteit uit het voetbal wegneemt”, vervolgt Laporta. “Maar waar ik voorstander van ben, is dat de VAR, nu die er toch is, altijd moet worden gebruikt om fouten te voorkomen die tot oneerlijke beslissingen kunnen leiden.”

“Als club willen we zeker weten wat er is gebeurd rond het doelpunt van Lamine en daarom laat ik weten dat we vanuit FC Barcelona onmiddellijk de scheidsrechtersbond en de Spaanse voetbalbond zullen verzoeken om ons alle beelden en audiofragmenten te verstrekken. Als uit de analyse blijkt dat er grote fouten zijn gemaakt, sluiten wij niet uit dat er vervolgstappen komen. De eis om el Clásico opnieuw te spelen kan volgen”, aldus Laporta.

