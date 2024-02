Ter Stegen ontvangt aanbieding en kan FC Barcelona na tien jaar gaan verlaten

Marc-André Ter Stegen heeft een aanbieding ontvangen van Al-Ittihad, zo weet het Spaanse Relevo te melden. FC Barcelona kan het geld goed gebruiken en staat niet onwelwillend tegenover een verkoop van de Duitse doelman.

Het contract van Ter Stegen in Catalonië loopt door tot medio 2028, waardoor Barça een hoge transfersom kan vragen voor Ter Stegen. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een waarde van 35 miljoen euro.

Ter Stegen is gelukkig bij Barcelona en dacht niet na over een vertrek uit het Spotify Camp Nou, maar het bod van Al-Ittihad heeft hem toch doen twijfelen. Barcelona ziet in de verkoop van Ter Stegen de ideale mogelijkheid om wat geld te verdienen.

De interesse in Ter Stegen komt niet uit de lucht vallen. Sinds januari is Ramón Planes de technisch directeur bij de Saudi-Arabische club. Hij was eerder werkzaam bij Barcelona en kent de Duitser uit zijn tijd in Catalonië.

Mocht het inderdaad tot een transfer van de 31-jarige sluitpost komen, komt er na tien jaar een einde aan het dienstverband van de doelman bij Blaugrana. De club nam hem in 2014 voor twaalf miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach.

In totaal stond Ter Stegen tot dusver 398 keer onder de lat bij Barcelona. Hij kreeg 388 tegendoelpunten en hield maar liefst 166 keer zijn doel schoon.

Met Ter Stegen in de gelederen werd Barcelona vijf keer kampioen van Spanje, won het even vaak de Spaanse beker en tevens eenmaal de Champions League.



