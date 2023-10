ESPN-analisten missen speler bij Oranje: ‘Schande dat hij niet is opgeroepen?’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 08:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:59

Leo Driessen en Kees Kwakman verbazen zich over het ontbreken van Jerdy Schouten in de selectie van het Nederlands elftal. Ronald Koeman besloot de middenvelder van PSV niet op te roepen voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland. Ook na de late afmelding van Teun Koopmeiners zag de bondscoach geen reden om Schouten als vervanger op te roepen.

Schouten maakt momenteel veel indruk bij PSV. Koeman besloot hem ondanks de blessures van Frenkie de Jong en Koopmeiners dus niet op te roepen. De keuzeheer gaf de voorkeur aan Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV) en Mats Wieffer (Feyenoord).

“Het is onbegrijpelijk dat Jerdy Schouten niet geselecteerd is”, zegt Driessen in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. "Dat is wel gek ja, hij had ook bij de selectie moeten zitten”, knikt Kees Kwakman instemmend.

“Is het een grote schande dat hij niet is opgeroepen?”, vraagt presentator Jan Joost van Gangelen vervolgens aan de analisten. “Nee, dat is geen grote schande, maar ik ben er verbaasd over”, geeft Driessen aan. “Er zijn zoveel afvallers. Dan valt Koopmeiners ook nog eens af, maar daar roept Koeman dan geen vervanger voor op.”

Vincent Schildkamp, ook aanwezig in het praatprogramma, kan zich daarentegen wel vinden in de keuze van Koeman om voor andere middenvelders te kiezen. “Ik vind die andere middenvelders ook goed”, zegt de voetbalcommentator, waarna hij zich hardop afvraagt wie Koeman dan had moeten slachtofferen voor Schouten. “Ik had Schouten erbij genomen in plaats van De Roon. Of in plaats van Wieffer of Reijnders. Schouten is gewoon een hele goede middenvelder”, reageert Driessen.

Studio Voetbal

Bij Studio Voetbal werd het ontbreken van Schouten in de selectie van Oranje zondagavond ook al besproken. Arno Vermeulen dacht dat de concurrentie op het middenveld de reden is voor het passeren van Schouten. "Dat zal de reden zijn dat hij buiten de boot valt. Ongetwijfeld zal hij er een andere keer wel bij komen. Maar ik vind het een jongen die zo ongelooflijk makkelijk in de Eredivisie is gaan meedraaien en ook Europees... Hij zit er nu niet bij, maar hij wordt binnenkort wel een international. Dat kan niet anders."

Pierre van Hooijdonk was van mening dat Schouten 'iets te veel op Wieffer lijkt'. Vermeulen was het daar alleen niet mee eens. "Ik vind dat wel meevallen. Ik vind Wieffer dan toch meer de loper. Schouten is meer nog de verdedigende middenvelder met zijn passing. Ik vind dat ze toch nog wel complementair aan elkaar zijn. Hij (Schouten, red.) lijkt wat meer op Zerrouki, eigenlijk."