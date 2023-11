Driessen ziet uitblinker bij PSV: ‘In Oranje is hij een verbeterde uitgave’

Donderdag, 9 november 2023 om 00:08 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen is zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van Jerdy Schouten, zo maakt hij woensdagavond duidelijk in zijn column voor De Telegraaf. De middenvelder van PSV maakte veel indruk tijdens het gewonnen Champions League-duel met RC Lens (1-0) en Driessen vindt dat hij een ‘overduidelijk verbeterde uitgave van Marten de Roon’ is.

“Schouten is een middenvelder die nagenoeg altijd de juiste keus maakt op het juiste moment. Een bijzondere kwaliteit”, concludeert Driessen na afloop van het Champions League-duel. “Terug uit Bologna sinds de zomer weet Schouten wekelijks de aandacht op zich te vestigen bij het in de Eredivisie foutloze PSV.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Bij afwezigheid van Frenkie de Jong volgende week in de EK-kwalificatie-interlands tegen Ierland en Gibraltar verdient Schouten een kans. Hij is overduidelijk een verbeterde uitgave van Marten de Roon.”

“Beiden zijn bewakers van de defensieve organisatie van hun elftallen”, besluit Driessen. “Schouten heeft op De Roon voor dat hij ijzersterk aan de bal is en bijna altijd de oplossing naar voren vindt. Hij hoeft niet zijn eigen balverlies te corrigeren, zoals De Roon vaak overkomt.”

Jerdy Schouten

Schouten zelf laat voor de camera van Ziggo Sport weten erg tevreden te zijn over zijn eigen optreden en dat van zijn ploeg. “Uiteindelijk heb ik heel erg genoten van deze avond, natuurlijk vooral omdat we met de drie punten van het veld zijn gestapt.”

“Het was heel fijn om voor dit thuispubliek te winnen. Het was wel een chaotische slotfase, maar we hebben de zege over de streep getrokken. Het was een lastige wedstrijd. Zij spelen echt vechtvoetbal en het is niet specifiek onze kwaliteit om daar tegen te spelen, al hebben we het goed gedaan.”

“Ik ben natuurlijk ook naar PSV gekomen om op dit podium te kunnen spelen. Ik ben heel blij met hoe het tot nu toe uitpakt. Of ik met spanning uitkijk naar vrijdag? Ja natuurlijk, het is voor mij echt hartstikke spannend”, aldus Schouten.