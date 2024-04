Driessen snapt lofzang Slot op Feyenoord niet: ‘Alleen tegen Ajax geweldig’

Volgens Valentijn Driessen klopt er weinig van de woorden van Arne Slot, die vindt dat Feyenoord een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt in de afgelopen maanden. In de optiek van de chef voetbal van De Telegraaf was alleen het thuisduel met Ajax (6-0 winst) van hoogstaand niveau.

"Het is een bekroning op een seizoen waarin we heel moeilijk te verslaan zijn geweest. En ook gedurende de tweede helft van het seizoen zijn we ons blijven ontwikkelen. Met als gevolg dat we de hele tweede seizoenshelft niet verloren hebben", zo concludeerde Slot na de 1-0 zege op NEC in de finale van de TOTO KNVB Beker.

Driessen hoort de woorden van Slot met verbazing aan. "Die ontwikkeling heb ik echt niet gezien. Er was één geweldige wedstrijd, dat was tegen Ajax. Maar dat was Ajax A2 volgens mij. Dat was bijna een juniorenelftal van Ajax. Maar voor de rest heb ik Feyenoord echt geen ontwikkeling zien doormaken."

"Er is wel één speler die de boel op sleeptouw neemt, dat is Quinten Timber", is Driessen complimenteus richting de middenvelder van Feyenoord. Maar Arne Slot moet niet zeggen dat het elftal zich goed heeft ontwikkeld, want dat is niet zo."

"Feyenoord heeft te weinig een ontwikkeling doorgemaakt", herhaalt Driessen nog maar eens. "Een paar spelers wel individueel. Maar zo'n Minteh gaat weer terug naar Newcastle United, en ik moet nog maar zien of hij het redt in Engeland."

Slot

Driessen verwacht dat ook Slot, die er goed opstaat bij Liverpool, vertrekt bij Feyenoord. "Wat heeft hij daar nog te zoeken. Hij is kampioen geworden en heeft de TOTO KNVB Beker gewonnen. Hij heeft drie keer een elftal opgebouwd en de Champions League gaat hij nooit winnen."

"Want waar je ook eindigt, je valt niet meer terug naar de Europa League of Conference League", verwijst de chef voetbal van De Telegraaf naar de nieuwe opzet van de Champions League. "Dat heb je dit jaar wel. Dan kom je van de Champions League in de Europa League. Dan kun je die nog winnen. Maar dat is er volgend jaar niet meer bij. Dan is het na de eerste ronde gebeurd."

