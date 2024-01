Coup in de maak? Belangrijk target van PSV ook op de radar bij Feyenoord

Naast PSV houdt ook Feyenoord de ontwikkelingen rond Couhaib Driouech nauwlettend in de gaten, meldt Voetbal International. De Eindhovenaren zijn bereid om ver te gaan voor de vleugelaanvaller, maar stuiten tot dusver op een hoge vraagsom. Excelsior is niet van plan om Driouech zonder slag of stoot te laten gaan en mikt op een absoluut recordbedrag.

Excelsior beschikt over een uitstekende uitgangspositie, daar PSV met de voorgenomen transfer van Yorbe Vertessen naar Union Berlin en de blessure van Noa Lang druk op zoek is naar een nieuwe buitenspeler.

De Rotterdammers verkochten Thijs Dallinga in de zomer van 2022 voor 2,5 miljoen euro aan Toulouse en zijn van plan om nu minimaal het dubbele te vangen voor Driouech.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De club heeft verbazing gewekt bij PSV en de entourage van de speler door een vraagprijs van 5,5 miljoen euro plus een fors doorverkooppercentage neer te leggen voor de speler", schrijft De Telegraaf. "De onderhandelingen zitten daardoor op dit moment muurvast."

Volgens Elfrink is PSV bereid om een totaalpakket van twee miljoen euro te betalen voor de diensten van Driouech. "PSV wil zeker enkele miljoenen betalen, maar ook niet ten koste van alles voor de Excelsior-speler gaan", schrijft de clubwatcher.

Ook Feyenoord geïnteresseerd

weet te melden dat ook Feyenoord de verrichtingen rond Driouech met bovengemiddelde interesse volgt. De Rotterdammers zijn eveneens op zoek naar versterking voor de vleugels.

Directeur Dennis te Kloese gaf zondagavond nog aan 'redelijk dicht bij' de komst van Uruguayaanse jeugdinternational Luciano Rodriguez te zijn. De twintigjarige buitenspeler, die ook als spits kan fungeren, moet worden losgeweekt bij Liverpool FC uit Montevideo.

In Rotterdam-Zuid wedden ze echter op meerdere paarden en wordt dus ook Driouech nauwlettend gevolgd. Feyenoord hoopt eenzelfde scenario te creëren als met Mats Wieffer, die voor weinig geld overkwam van Excelsior en uitgroeide tot een belangrijke schakel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties