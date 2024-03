Mats Seuntjens redt met prachtig afstandsschot punt voor RKC tegen Excelsior

De degradatiekraker tussen Excelsior en RKC Waalwijk heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De bezoekers hadden over negentig minuten het betere van het spel, maar hadden een fraaie treffer van Mats Seuntjens nodig om een punt te redden: 1-1. Namens Excelsior scoorde Siebe Horemans.

Na bijna een kwartier spelen kreeg de thuisploeg een enorme kans. Excelsior-aanvaller Derensili Sanches Fernandes zag zijn poging net op tijd van de lijn gehaald worden door Shawn Adewoye. Snel daarna kreeg ook RKC een goede mogelijkheid, maar David Min slaagde er niet in om Stijn van Gassel te passeren.

Na een klein halfuur was het Excelsior dat op voorsprong kwam. De bal werd na een afgeslagen corner van de Kralingers opnieuw ingebracht door Couhaib Driouech, waarna Horemans vrij gelaten werd door de RKC-defensie en kon binnenkoppen: 1-0.

De bezoekers waren wel degelijk een aantal keer dreigend in de eerste helft, maar het ontbrak RKC aan een succesvolle eindpass en overtuiging in de afronding. Na 45 rommelige minuten gingen de ploegen met een 1-0 stand de rust in.

Het spelbeeld in het tweede bedrijf verschilde niet veel van dat voor de theepauze. RKC zocht een gelijkmaker en Excelsior leek niet bij machte om aanvallend veel te brengen.

Een kwartier voor tijd maakte RKC de terechte 1-1 en het betrof een beauty. Invaller Seuntjens, die zijn eerste minuten in anderhalf maand tijd maakte, legde na een fraaie actie aan vanaf een meter of twintig en schoot heerlijk raak.

Mats Seuntjens met een fantastische en zeer belangrijke treffer!??#excrkc — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2024

Na de gelijkmaker kroop Excelsior enigszins uit de schulp en kende de wedstrijd weer twee ploegen die jaagden op een doelpunt. Onder meer invaller Mike van Duinen stichtte gevaar, maar treffers vielen er niet meer. Beide degradatiekandidaten moesten daardoor genoegen nemen met een punt, waardoor ze allebei op 22 punten uit 26 duels komen.

