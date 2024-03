PSV kijkt naar drie buitenspelers; Elfrink laat ook naam Ryan Flamingo vallen

PSV gaat er vanuit dat Johan Bakayoko komende zomer vertrekt, zo schrijft Rik Elfrink in een uitgebreid artikel namens het Eindhovens Dagblad. Indien de Belgisch international een transfer maakt, wil trainer Peter Bosz meerdere buitenspelers naar het Philips Stadion halen. PSV is namelijk ook nog altijd op zoek naar een opvolger van de naar Union Berlin vertrokken Yorbe Vertessen.

Spitsen Luuk de Jong en Ricardo Pepi blijven in Eindhoven spelen, weet Elfrink. “PSV lijkt ook gewoon over Noa Lang en Hirving Lozano te kunnen beschikken, terwijl Johan Bakayoko waarschijnlijk een transfer maakt.”

Technisch directeur Earnest Stewart gaat komende zomer in ieder geval op zoek naar aanvallers. Elfrink weet dat PSV minstens drie opties overweegt. “Voor Bakayoko en de al eerder vertrokken Yorbe Vertessen moeten nog vervangers komen. Daarvoor blijft Couhaib Driouech een optie, maar de club kijkt ook verder. Zo zou ook Osama Sahraoui al eens als mogelijkheid bekeken zijn, plus een voor de buitenwereld nog onbekende optie voor de rechterkant.”

Middenveld

Rondom de middelste linie is het momenteel rustig bij PSV, dat wel nog hoopt de optie in het huurcontract van Malik Tillman te lichten. “Wil Bayern München hem terug, dan moet er een vervanger komen. Daarnaast bekijken Joey Veerman en PSV nog altijd of het contract van de Volendamse middenvelder opengebroken kan worden.” Veerman ligt bij PSV nog tot medio 2026 vast.

“PSV wil dat het liefst zonder allerlei clausules die een vertrek mogelijk maken. De club wil Veerman bij verlenging ook volgend seizoen volledig kunnen inzetten”, schrijft Elfrink. “PSV wil eveneens het contract van de talentvolle Tygo Land nog verlengen en bekijkt daarna zijn sportieve situatie.”

Defensie

Achterin gaat PSV afscheid nemen van reservedoelman Joël Drommel, die ‘wat anders wil’. De Eindhovense club verwacht dat Walter Benítez wel nog een jaar blijft. Verder hoopt Bosz een aantal verdedigers te behouden. “Met Jordan Teze, Olivier Boscagli en Sergiño Dest wil PSV door, tenzij er op de eerste twee spelers meer dan uitstekende biedingen zouden komen.”

Patrick van Aanholt, Shurandy Sambo en André Ramalho vertrekken mogelijk uit Eindhoven. Zodoende kijkt PSV ook voor defensieve versterkingen rond op de transfermarkt. “In een niet al te ver verleden is onder anderen Ryan Flamingo (FC Utrecht) weleens in beeld geweest bij PSV. Het ligt voor de hand dat PSV zijn situatie ook nog eens bekijkt, omdat hij ook als ‘6’ uit de voeten kan.”

