Nederland wil Marokko aftroeven: ‘Nigel de Jong sprak met Eredivisie-speler’

De KNVB heeft onlangs gesproken met Couhaib Driouech, de 21-jarige buitenspeler van Excelsior. Dat nieuws onthult journalist Mike Verweij van De Telegraaf vrijdagmiddag in de voetbalpodcast Kick-off. Waar directeur Nigel de Jong op een aantal vlakken nalatigheid wordt verweten, zou de Nederlandse voetbalbond recentelijk wel hebben gesproken met Driouech.

De in Haarlem geboren Driouech, die als smaakmaker van Excelsior afgelopen winter hevig werd gelinkt aan Feyenoord en PSV, kwam tot dusver enkel uit voor Marokko Onder 23. Met het hoogste beloftenelftal van de Atlasleeuwen won de buitenspeler afgelopen zomer de jeugdeditie van de Afrika Cup.

Inmiddels staat de teller voor Driouech op negen jeugdinterlands namens Marokko Onder 23, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever. Volgens Verweij heeft de rechtsbenige buitenspeler contact gehad met De Jong. “Hij schijnt een gesprek te hebben gehad.” Waar en wanneer dat gesprek heeft plaatsgevonden wordt verder niet duidelijk in de podcast.

Collega-journalist Valentijn Driessen reageert kritisch op het nieuwtje. “Dat is een speler van Excelsior. Gaan we nu met spelers van Excelsior praten?” Verweij heeft meer begrip voor het contact tussen de KNVB en Driouech. “Over een jaar is hij misschien speler van PSV.” Driessen komt razendsnel met een veelzeggend antwoord. “Bankzitter bij PSV dan.”

Driouech, die volgens Transfermarkt 3 miljoen euro waard is, lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Excelsior. Sinds augustus 2021 speelde de watervlugge vleugelspits 93 wedstrijden namens de Kralingers, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 13 assists. In het Van Donge & De Roo Stadion ligt Driouech nog tot medio 2025 vast. Na Feyenoord en PSV lijkt ook de KNVB hem inmiddels op de korrel te hebben.

Driessen is overigens nog niet onder de indruk van De Jong, die begin 2023 werd aangesteld als sportief directeur bij de KNVB. “Als je een grote mond hebt en zegt dat Nederland voor de top gaat en het hoogst haalbare, dan moet je als directeur zelf ook wel leveren. Al wordt bij de KNVB nooit iemand afgerekend op wat hij of zij wel of niet doet. Tot dusver heeft Nigel de Jong heel weinig succes geboekt.”

De journalist noemt een aantal zaken die momenteel minder gaan bij de KNVB, waaronder de Oranje Leeuwinnen. “Op het WK zei hij dat die vrouwen voor de finale gingen, maar de volgende ronde lagen ze eruit. Nu gaan ze ook niet mee naar de Olympische Spelen. Het Nederlands elftal werd zoek getikt in de Nations League, Onder 17 en Onder 19 gaan niet naar het EK. Dean Huijsen kiest voor Spanje, Lily Yohannes voor Amerika. Dat zijn wel allemaal zaken die op het bordje van De Jong liggen, dat zijn zijn dossiers", besluit Driessen.

