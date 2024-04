Horrorscenario voor PSV-target Couhaib Driouech: ‘Dit is echt waardeloos’

Couhaib Driouech komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie voor Excelsior, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Volgens de nieuwtjesjager stond de 21-jarige buitenspeler bij PSV ‘de afgelopen weken nog altijd op de nominatie voor een transfer in de zomer’. Driouech moet volgens het Algemeen Dagblad zelfs vrezen voor het einde van zijn seizoen, zijn deelname aan de Olympische Spelen én een gewenste zomerse transfer.

Driouech, die in Kralingen nog vastligt tot medio 2025, was afgelopen winter dicht bij een transfer naar PSV. Volgens Elfrink is de vleugelspits nog steeds in beeld bij de koploper van de Eredivisie. “Driouech is mogelijk de rest van het seizoen uitgeschakeld. Dat is pure pech voor hem en Excelsior. Hij stond bij PSV de afgelopen weken nog altijd op de nominatie voor een transfer in de zomer.”

De gretige Driouech moest zich dinsdagavond tegen PSV al na dertig minuten laten vervangen. “Het was een acuut hamstringmoment”, verklaarde trainer Marinus Dijkhuizen na afloop. “Het is nog vroeg, maar dit is echt waardeloos en zowel een persoonlijk drama als een drama voor het team.”

Driouech was ontroostbaar na zijn noodgedwongen wissel, zo zag ook een aanwezige journalist van het AD. “Een half uur na de wedstrijd strompelde Driouech naar buiten. In interviews had hij (logischerwijs) even geen trek. Aangeslagen liet hij zich net buiten het stadion omringen door familie en vrienden. Het seizoen zit er naar alle waarschijnlijkheid op voor de Marokkaan die onlangs met technisch directeur Nigel de Jong gesprekken voerde over (Jong) Oranje.”

De buitenspeler moet zelfs vrezen voor een nog slechter scenario. “Niet alleen zal hij Excelsior waarschijnlijk niet kunnen helpen in de strijd om handhaving, ook is het onzeker of Driouech zich in de Olympische ploeg speelt. En welke club pikt Driouech in de zomer nog op? Het is niet alleen een persoonlijk drama voor Driouech, maar de nieuwe blessure treft heel Excelsior in het hart.”

Driouech is volgens Elfrink dus nog altijd in beeld bij PSV. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de rechtspoot op zo’n 3 miljoen euro. Indien Driouech daadwerkelijk zijn laatste wedstrijd voor Excelsior dit seizoen heeft gespeeld, eindigt hij op 4 doelpunten en 5 assists in 27 officiële wedstrijden.

In het Philips Stadion wordt Driouech gezien als de mogelijke opvolger van Yorbe Vertessen, die de deur bij PSV afgelopen winter achter zich dichttrok. De Eindhovenaren wisten in januari echter geen deal te sluiten met Excelsior, waardoor een transfer van Driouech naar de top van de Eredivisie nog niet plaatsvond.

