‘Burnley kent geen twijfels na Feyenoord - Benfica en wil toeslaan in De Kuip’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 10:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:20

Quilindschy Hartman lijkt over interesse niet te hoeven klagen. Nadat de Daily Mail de linkervleugelverdediger van Feyenoord maandag in verband bracht met West Ham United, lijkt nu ook Burnley in de markt voor zijn diensten. 1908.nl meldt dat de promovendus Hartman graag naar de Premier League haalt. De verdediger moet als opvolger dienen van Ian Maatsen, die terugkeert naar Chelsea.

Het doorgaans goed geïnformeerde clubkanaal meldt dat scouts van Burnley afgelopen zondag op de tribune in De Kuip zaten om Hartman van dichtbij in actie te zien tegen Benfica. The Clarets zijn dusdanig onder de indruk geraakt dat het miljoenen over heeft voor de diensten van de linksback. Om welk bedrag het exact gaat wordt niet duidelijk.

Feyenoord verlangt naar verluidt minimaal 20 miljoen euro voor Hartman, hetgeen Burnley niet van plan is om te betalen. De in Zwijndrecht geboren jeugdinternational heeft nog een contract tot medio 2025 bij Feyenoord, waardoor de club sterk in de schoenen staat in de onderhandelingen. Een verkoop behoort in eerste instantie niet tot de plannen van de Stadionclub.

Hartman werd in de aanloop naar vorig seizoen bij de eerste selectie gehaald door Arne Slot. In plaats van een huurperiode bij Excelsior beleefde hij zijn doorbraak in de hoofdmacht van zijn jeugdliefde, met de landstitel als ultieme bekroning. Ook in Europees verband hield hij zich makkelijk staande. De teller staat tot dusver op 33 wedstrijden, waarin Hartman goed was voor 2 goals en 4 assists.