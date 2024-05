Feyenoord legt mogelijke concurrent voor Hartman en Smal tot medio 2026 vast

Jayden Candelaria blijft alsnog langer bij Feyenoord, zo maakt de Rotterdamse club dinsdag bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige linksback beschikte in De Kuip over een aflopend contract, dat met twee seizoenen is verlengd. Feyenoord heeft in 2026 de optie om het contract van de talentvolle Candelaria met nog een seizoen te verlengen.

Candelaria staat op Varkenoord al jarenlang te boek als een groot defensief talent. Vanwege een gescheurde kruisband moest de vleugelverdediger het volledige seizoen 2021/22 missen. Even leek het erop dat Candelaria deze zomer uit zijn contract zou lopen bij Feyenoord, maar nu blijft hij alsnog langer aan.

???????????? ???????????????????? ? ???????? ?? ‘Ik hoop zo snel als mogelijk in De Kuip te mogen spelen’#VarkenoordView — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 14, 2024

In de afgelopen twee seizoenen kwam Candelaria voornamelijk uit voor Feyenoord Onder 21. Dit seizoen mocht hij ook vijfmaal zijn opwachting maken in het Youth League-elftal van de Rotterdammers. In deze Europese affiches gaf de linksback een assist tegen zowel Celtic als Lazio. Via de clubwebsite van Feyenoord reageert Candelaria op zijn contractverlenging.

Candelaria is in zijn nopjes met zijn tweede profcontract bij Feyenoord. “Dit voelt als een beloning voor het harde werken van de laatste jaren. Extra mooi was het dat mijn familie en vrienden aanwezig konden zijn vandaag. Zij zijn mijn steun en toeverlaat. De komende jaren wil ik mij graag verder doorontwikkelen en hoop ik zo snel als mogelijk in De Kuip te mogen spelen.” Eerder deze week verlengde linksback Lars de Blok (19) zijn contract bij Feyenoord tot medio 2025.

Kans in de hoofdmacht?

Mogelijk krijgt Candelaria al sneller dan verwacht een kans in het eerste elftal van Feyenoord. Oranje-international Quilindschy Hartman (22) komt in het kalenderjaar 2024 niet meer in actie namens de Rotterdammers. Reserve-linksback Marcos López (24) lijkt bezig aan zijn laatste weken in Rotterdam-Zuid, al ligt de Peruaan nog tot medio 2026 vast.

Ook centrumverdediger Dávid Hancko kan uitstekend uit de voeten op de linksbackpositie, al is het nog maar de vraag of de Slowaakse international komend seizoen nog voor Feyenoord speelt. Hancko zou goed in de markt liggen bij diverse Europese topclubs. De verwachting is dat Feyenoord de transfervrije komst van Gijs Smal (FC Twente) komende week wereldkundig maakt, na afloop van de Eredivisie. Volgens journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is Smal reeds medisch gekeurd en wacht enkel nog de officiële contractondertekening.

Omdat Hancko komende zomer deelneemt aan het EK, lijkt het erop dat Smal tijdens de start van de voorbereiding de enige linksback zal zijn in de hoofdmacht van Feyenoord. Voor Candelaria, die zijn officieuze debuut namens de Rotterdammers al maakte, ontstaan daar mogelijk kansen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties