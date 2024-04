Quilindschy Hartman zet ruim 5.000 kilometer verderop eerste stappen in herstel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord-verdediger én Oranje-international Quilindschy Hartman, die vanuit Dubai de eerste stappen in zijn herstel deelt.

Hartman liep op 31 maart opnieuw een zware knieblessure op tijdens het thuisduel van Feyenoord met FC Utrecht (4-2). De 22-jarige linksback kon daardoor een streep zetten door de rest van dit seizoen en het EK in Duitsland. Via Instagram laat Hartman woensdag zien dat hij samen met staflid Jasper van Kempen in Dubai is om te werken aan zijn langdurige herstel.

Quilindschy Hartman is currently in Dubai working on the first steps of his recovery with Feyenoord's physio Jasper van Kempen. pic.twitter.com/CV8wjpIN04 — KuipTalk (@KuipTalk) April 10, 2024

Op zijn Stories toont Hartman onder meer een aantal video’s waarop hij in actie is. Zo doet hij onder begeleiding meerdere loop- en stabiliteitsoefeningen. Daarnaast deelt de linkspoot een selfie en een foto van zijn maaltijd.

Voorafgaand aan het duel met FC Volendam (0-0) liet Feyenoord-trainer Arne Slot onlangs al blijken dat de blessure van Hartman ernstiger lijkt dan in eerste instantie gecommuniceerd werd. Voor de camera van ESPN liet de succescoach onder meer vallen dat hij hoopt dat Hartman in het kalenderjaar 2024 nog in actie komt namens de Rotterdamse landskampioen.

De spiegelselfie van Hartman in Dubai.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties