Briljante Phil Foden doet Haaland met hattrick even vergeten bij Manchester City

Manchester City heeft woensdagavond gedaan wat het moest doen in de Premier League. De ploeg van manager Pep Guardiola was met 4-1 te sterk voor nummer vier Aston Villa en mocht daar Phil Foden hartelijk voor bedanken. Het kind van de club was goed voor een loepzuivere hattrick en zorgde er daardoor voor dat the Citizens in het spoor van Arsenal blijven. Liverpool speelt donderdagavond.

Guardiola besloot om Erling Haaland rust te geven, waardoor Julián Álvarez in de punt van de aanval stond geposteerd. Naast de Noorse superster zaten onder anderen ook Kevin De Bruyne, John Stones en Mateo Kovacic op de bank. Nathan Aké en doelman Ederson ontbraken.

Jack Grealish was jarenlang de belangrijkste speler van Villa, maar werd wederom uitgefloten door de supporters van zijn oude club. De vleugelspeler stond aan de basis van de eerste mogelijkheid van Manchester City. Álvarez werd bediend door Grealish, maar zag zijn poging in het zijnet belanden.

Het duurde ruim tien minuten voordat the Citizens de ban zouden breken. Jérémy Doku haalde de achterlijn na een dieptebal van Foden en bereikte Rodri met zijn teruggetrokken voorzet. De Spanjaard verschalkte vervolgens Villa-keeper Robin Olsen, waardoor Manchester City een vroege voorsprong te pakken had: 1-0.

Villa had echter maar negen minuten nodig om weer langszij te komen in het Etihad Stadium. The Villans kwamen er op de counter razendsnel uit. Jhon Durán zocht de combinatie met Morgan Rogers rond de zestienmeter van de thuisploeg, wat ook lukte. Oog in oog met Stefan Ortega faalde Durán niet: 1-1. De VAR keek nog even naar of het eventueel buitenspel was, maar dat was niet het geval.

Manchester City ging vóór rust naarstig op zoek naar de voorsprong. Álvarez zag zijn twee pogingen op het vijandelijke doel op niks uitlopen en een vrije trap van de Argentijn belandde op de tribune. Enkele minuten ná dat schot was het Foden die een vrije trap op een vrijwel identieke plaats op het veld opeiste. De linksbenige Engelsman schoot met enig fortuin door de muur van Villa en in het net achter Olsen: 2-1.

Na een aantal kansen over en weer aan het begin van het tweede bedrijf vergrootte Foden in de 62ste minuut de marge naar twee. De spelmaker van the Citizens was het eindstation van een fijne dribbel van Rodri en noteerde zijn tweede goal van de avond: 3-1. Het was duidelijk dat Foden na die treffer op zoek ging naar zijn hattrick.

?????????????????? ?? De Engelsman rost de bal heerlijk tegen de touwen voor zijn hattrick ??????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 3, 2024

Dat zou twintig minuten voor tijd nog lukken ook. De Engelsman ging rond het vijandelijke zestienmetergebied echter té opzichtig naar de grond volgens arbiter Darren England, die daarom geen vrije trap toekende. Foden sprong op en onderschepte de bal direct van Calum Chambers. Laatstgenoemde zag vervolgens hoe Foden snoeihard in de rechterbovenhoek raak schoot en zo zijn hattrick voltooide: 4-1.

Guardiola kon zijn grote kanonnen door de tussenstand op de bank houden. Matheus Nunes, Kovacic, Sergio Gómez en Oscar Bobb mochten wel hun opwachting maken. Met hen in het veld werd er niet meer gescoord, waardoor Manchester City in het spoor blijft van Arsenal. Liverpool kan het verschil met the Citizens donderdagavond weer uitbreiden naar drie punten, als het Sheffield United ontvangt op Anfield.

