Guardiola gaat voorbij aan Haaland en De Bruyne: ‘Hij is de beste in de PL’

Pep Guardiola heeft zondag ontzettend genoten van het optreden van Phil Foden. De middenvelder van Manchester City leidde zijn ploeg met twee doelpunten naar een verdiende overwinning op stadsgenoot Manchester United (3-1) en kon na afloop van het duel op fraaie complimenten van zijn trainer rekenen.

Tegen the Red Devils was Foden dus goed voor twee goals, waarvan vooral de eerste uit het oog sprong. De linkspoot creëerde wat ruimte voor zichzelf en schoot met een heerlijke pegel keihard raak in de linkerkruising.

?????????????????? ?????????? ?? Een vlammend schot van Foden zorgt voor een gelijke stand in de Manchester Derby ?? ??????? ??????? ? ?? Manchester City ????. Manchester United ?? https://t.co/Uyrq0xBStY#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #MCIMUN pic.twitter.com/LCpUPrs3LV — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 3, 2024

"Hij leeft voor het spelletje", begint Guardiola voor de camera van Sky Sports over zijn pupil. "Ik denk niet dat hij veel boeken leest of vaak naar de bioscoop gaat. Hij leeft voor voetbal."

"Foden is nu al een legendarische speler", vervolgt de Spaanse oefenmeester. "Als je kijkt naar zijn leeftijd (23 jaar oud, red.) en hoe hij nu al voetbalt, hoeveel minuten hij al heeft gespeeld, de doelpunten die hij heeft gemaakt, de titels die hij heeft gewonnen..."

Dat Foden afkomstig is uit de jeugdopleiding van Manchester City maakt hem alleen maar een nog groter icoon, aldus Guardiola. "Hij is van hier, dus de connectie met onze supporters is ongelofelijk."

"Hij is nu al van wereldklasse. Hij is de beste speler in de Premier League dit seizoen. En dat zeg ik met alle respect voor de andere geweldige spelers. Niemand is zo beslissend geweest als hij", besluit de oud-middenvelder.

Het treffen met Manchester United was voor Foden al zijn 256ste optreden namens the Citizens. Hij maakte zondag zijn 75ste en 76ste doelpunt, terwijl hij ook al goed was voor 51 assists in de hoofdmacht van Manchester City.

