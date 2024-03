Besluit clubleiding Ajax heeft pijnlijke gevolgen voor Gabriel Misehouy

Gabriel Misehouy hoeft zich deze week niet te melden bij Nederland Onder 19. Trainer Mischa Visser heeft besloten de middenvelder niet op te roepen, daar het achttienjarige toptalent bij zijn club Ajax vanwege contractperikelen geen wedstrijden meer speelt. Tegenover ESPN geeft de beginnend trainer tekst en uitleg bij de vervelende beslissing voor Misehouy.

Misehouy beschikt bij Ajax over een aflopend contract dat hij niet wil verlengen, waardoor hij zelfs geen jeugdwedstrijden meer speelt. Ook voor Visser en de KNVB heeft dat vervelende gevolgen. “Hij traint wel, maar speelt geen wedstrijden. Daardoor was het duidelijk dat wij hem niet gingen oproepen en dat heb ik hem ook in een vroeg stadium verteld. Het is jammer, want een Gabriel in goeden doen is een jongen die ons erg zou kunnen helpen.”

Komende woensdag begint ook voor O19 (m) de Eliteronde van EK-kwalificatie in eigen land! ???? Heel veel succes mannen! ??#OranjeJeugd pic.twitter.com/RZnje3XVi5 — KNVB (@KNVB) March 18, 2024

Visser kan verder geen beroep doen op Antoni Milambo, het toptalent van Feyenoord. “Milambo is onze aanvoerder, maar hij ontbreekt met een blessure en daar baalt hij enorm van. Julian Rijkhoff zal nu onze aanvoerder zijn.” De miljoenenaankoop van Ajax speelde al zeven wedstrijden namens Nederland Onder 19, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist.

De selectie van Nederland Onder 19 is bijzonder sterk. Visser beschikt naast Rijkhoff over spelers als Givairo Read (Feyenoord), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Silvano Vos (Ajax), Tygo Land (PSV), Kees Smit (AZ), Isaac Babadi (PSV), Jayden Addai (AZ), Jason van Duiven (Almere City, gehuurd van PSV) en Jaden Slory (Feyenoord).

Visser is dan ook blij met zijn selectie. “Het is een hechte groep, een soort vriendengroep. Door de jaren heen komen er wat spelers bij en vallen er soms wat spelers af, maar de vaste kern speelt al jarenlang samen. Het is een groep met unieke kwaliteiten en ze melden zich hier altijd met veel plezier.”

Om die reden vindt Babadi het volgens Visser geen probleem dat hij niet bij Jong Oranje zit. “Isaac vindt het alleen maar prachtig om zich hier te melden. Hij vindt dit een fantastische groep en wil graag een bijdrage leveren. Dat geldt voor alle spelers.” Toptalent Babadi speelde vorig jaar al twee interlands onder Michael Reiziger in Jong Oranje.

Nederland Onder 19 komt woensdagavond in actie tegen de landgenoten uit Litouwen. De jeugdinternationals spelen dat duel in Veendam, op Sportpark De Langeleegte. Zaterdag wacht een duel tegen het ijzersterke Frankrijk, dat met Bayern München-aanvaller Mathys Tel een topspits in wording heeft opgeroepen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties