Geduld Ajax is op: ‘Gabriel Misehouy hoort twee keiharde maatregelen’

Gabriel Misehouy is niet langer welkom op de trainingen van de hoofdmacht van Ajax, zo meldt het doorgaans betrouwbare fanmedium Ajax Showtime. Daarnaast zou ook zijn afwezigheid bij Jong Ajax tegen FC Dordrecht (2-2) afgelopen maandag te maken hebben gehad met de contractperikelen rondom het toptalent. Misehouy mag nog wel meetrainen met het beloftenelftal, maar dus geen wedstrijden meer spelen.

De achttienjarige Misehouy beschikt bij Ajax over een aflopend contract, dat de Amsterdammers graag willen verlengen. Vorige week werd echter duidelijk dat de rechtspoot lijkt te vertrekken.

Misehouy wisselde van zaakwaarnemer en sloot zich aan bij Pint Zahavi, die forse contracteisen bij Ajax op tafel heeft gelegd. “Misehouy eiste niet alleen speelminuten bij Ajax, maar ook in de grote wedstrijden”, onthulde journalist Mike Verweij van De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Wat Ajax in het verleden ook verkeerd heeft gedaan, is contracten van zeven à acht ton uitdelen aan talenten. Misehouy heeft een goede vriend bij Ajax die zo'n contract heeft ondertekend. Dat doet Ajax nu niet meer. Hij verwacht meer geld en dat gaat Ajax hem niet betalen. Maar Ajax heeft hem een uitstekende aanbieding gedaan, heb ik gehoord”, aldus Verweij.

Nu lijkt het geduld van de Nederlandse recordkampioen op te zijn. “Ajax lijkt de middenvelder op niet mis te verstane wijze duidelijk te maken tot hoe ver het bereid is te gaan voor een verlenging van zijn contract”, schrijft Ajax Showtime, dat zich baseert op bronnen rondom de situatie.

“Misehouy lijkt zijn hand nu te hebben overspeeld. Het aanbod dat Ajax de speler eind januari deed voldeed niet aan zijn eisen. Die eisen zijn de club echter te gortig. Ajax’ standpunt is nu dan ook helder: take it or leave it.”

De geboren Amsterdammer lijkt bezig aan zijn laatste maanden als Ajacied. Diverse buitenlandse clubs zouden de situatie van Misehouy, die volgens Transfermarkt 1 miljoen euro waard is, in de gaten houden.

De Nederlandse jeugdinternational speelde tot dusver geen minuut in de hoofdmacht van Ajax. Namens Jong Ajax was Misehouy in 44 wedstrijden goed voor 11 doelpunten en 4 assists.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties